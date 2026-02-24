Acesse sua conta
Gaivota cai desacordada após levar bolada, recebe massagem cardíaca de jogador e é reanimada; VÍDEO

Ave foi atingida por chute do goleiro durante decisão amadora em Istambul e mobilizou jogadores no gramado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 06:20

Gaivota foi atingida por bola
Gaivota foi atingida por bola Crédito: Reprodução

Uma gaivota voava baixo quando foi atingida em cheio por uma bolada, caiu desacordada no gramado e transformou a final de um campeonato amador na Turquia em uma cena que rodou o mundo nas redes sociais. O episódio aconteceu no último domingo (22), durante a decisão do play-off da 1ª Liga Amadora de Istambul, entre Mevlanakapı Güzelhisar e İstanbul Yurdum Spor, no estádio de Zeytinburnu.

O impacto ocorreu aos 22 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de tiro de meta, o goleiro Muhammet Uyanık, do İstanbul Yurdum Spor, chutou forte e acabou acertando a ave, que despencou no campo e permaneceu imóvel, interrompendo imediatamente a partida. "Não entendi de imediato no que a bola tinha batido. Quando vi que era uma gaivota, fiquei em choque. É um ser vivo", disse o jogador à agência Anadolu.

Ao perceber que se tratava de um animal ferido, o capitão Gani Çatan correu até a gaivota e tentou reanimá-la. Mesmo sem treinamento médico, ele realizou compressões no peito da ave, em uma tentativa de fazê-la voltar a respirar. "Ela estava com as patas rígidas, não respirava. Tentei fazer massagem cardíaca".

Cerca de dois minutos depois, a gaivota começou a apresentar sinais de reação. Recebeu água ainda no gramado e foi retirada do estádio pela equipe médica, sob aplausos e comoção dos presentes. Imagens do resgate rapidamente se espalharam pelas redes sociais, gerando milhares de comentários e compartilhamentos.

De acordo com informações divulgadas após a partida, a ave sofreu uma lesão na asa, mas estava consciente, caminhando e deve se recuperar. Dentro de campo, o İstanbul Yurdum Spor acabou derrotado e ficou com o vice-campeonato, mas o capitão destacou outro tipo de vitória. "Perdemos o campeonato, mas ajudar a salvar uma vida é mais importante que qualquer troféu", afirmou.

