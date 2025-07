SAÚDE E BEM-ESTAR

Saiba qual fruta é sua aliada poderosa contra gripes no inverno

Rica em vitaminas e antioxidantes, fortalece o sistema imunológico

Quando o frio chega, cuidar da saúde se torna prioridade — e incluir o caqui na alimentação pode ser uma ótima estratégia. Rico em vitamina C e antioxidantes, o caqui é indicado por nutricionistas como fruta essencial para fortalecer a imunidade.>

Durante o inverno, além de roupas quentinhas, muita gente busca alimentos que ajudem a manter o corpo protegido. E entre os aliados menos lembrados está o caqui, uma fruta doce, saborosa e com propriedades surpreendentes na prevenção de gripes e resfriados. >

Por que o caqui ajuda a evitar gripes e resfriados?

Em entrevista para a coluna da jornalista Claudia Meireles, do Metrópoles, a nutricionista Sabina Donadelli, especialista em longevidade saudável, afirmou que o caqui é um verdadeiro reforço natural para o sistema imunológico. Em entrevista ao portal Metrópoles, ela explica que a fruta é rica em vitamina C, essencial para a produção dos glóbulos brancos — células que atuam diretamente na defesa do organismo.>