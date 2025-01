SEM MAQUIAGEM

Taís Araújo explica 'caracterização' envelhecida para novela Vale Tudo: 'natural'

Atriz revelou que decidiu abdicar de produtos de beleza para trazer mais naturalidade a personagem

Taís Araújo confessou que tem se divertido ao ver os comentários envolvendo sua caracterização para a personagem Raquel, do remake de Vale Tudo. Segundo a atriz, ela não tem usado uma super produção, o que tem assustado as pessoas que nunca a viram sem maquiagem.

“Ontem saíram as fotos de divulgação de Vale Tudo, e eu fui ver os comentários. Tem uns hilários falando: ‘Ah, essa caracterização da Taís, esse envelhecimento que fizeram nela a deixaram com 80 anos’. Preciso dizer uma coisa para vocês: Não tem envelhecimento. O que acontece é que não tem maquiagem. Não tem pele. Eu uso filtro solar sem cor“, disse.

Em seguida, a esposa de Lázaro Ramos revelou que não tem se importado com os comentários, mas pelo contrário, tem acompanhado tudo aos risos. “Fiquei rindo. Olha só, vocês não sabem quem eu sou. Normalmente me veem muito maquiada e produzida. Vocês vão se surpreender, vão me ver nessa novela com a cara que eu tenho, e a cara que eu tenho é essa daí, cara. Isso é envelhecimento natural da vida, eu tenho 46 anos“, declarou.