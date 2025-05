ALÔ ALÔ

Após vir a Salvador, Adriane Galisteu anuncia documentário sobre relacionamento com Senna

Leia a coluna na íntegra

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de maio de 2025 às 07:00

Divulgação / Rio2C. Crédito: Divulgação / Rio2C.

O romance da apresentadora Adriane Galisteu e do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna (1960-1994) será contado em uma nova série documental produzida pela Max, da HBO. A produção anunciada nesta quinta-feira, durante um painel no Rio2C, irá retratar os momentos marcantes que os dois viveram juntos antes da morte do piloto em um acidente. As gravações já começaram, mas a data de estreia não foi divulgada. >

“É louco estar no palco para falar de um projeto tão íntimo, significativo para mim. Mais do que um privilégio, é um ato de extrema coragem. Nesse doc, estou abrindo todas as caixinhas que estavam trancadas. Estou mexendo em todas elas de novo. Isso tem mexido comigo, mas tem sido incrível”, disse a apresentadora. “Está lindo, verdadeiro, forte e emocionante”, acrescentou.>

Adriane Galisteu esteve em Salvador recentemente. No último dia 16, ela participou da festa de São João do Alô Alô Bahia, no Cerimonial Conceição da Praia. No dia seguinte, jantou com amigos que mantém na cidade.>

Destaque nacional>

Restaurante Casarìa Crédito: Lucas Assis

Localizado no coração do Centro Histórico de Salvador, o restaurante Casarìa ganhou projeção nacional ao ser destacado pela revista Casa Vogue como uma das cafeterias mais charmosas do Brasil. A seleção especial foi publicada em celebração ao Dia Nacional do Café. Instalado no icônico Palacete Tira Chapéu, na charmosa Rua Chile, o Casarìa foi descrito como “um lugar para frequentar em qualquer momento do dia”. Além do brunch, a publicação também exaltou o menu completo da casa, que inclui diversas opções de massas artesanais e sobremesas. O espaço foi inaugurado no ano passado e funciona diariamente.>

Nova temporada>

Elias Dantas Crédito: Elias Dantas

O cantor Ricardo Chaves abriu a 4ª temporada do projeto “Ricardo Chaves Sem Limites”, no restaurante Amado, nesta quinta-feira. O repertório do show incluiu canções de Fábio Júnior, Lulu Santos, Roberto Carlos, Zé Augusto, Roupa Nova, além de relembrar sucessos próprios que marcaram seus mais de 40 anos de carreira. Rosário Magalhães e ACM Júnior prestigiaram o evento, assim como Eliane e Eugênio Carvalho, Cristina e Carlos Calumby, entre outros.>

Rosário Magalhães e ACM Júnior Crédito: Elias Dantas

Jantar musical>

Tati Freitas Crédito: Gardênia Duarte

A desembargadora Gardênia Duarte promoveu um jantar musical que reuniu amigos e admiradores em torno de sua voz, interpretando clássicos do cancioneiro brasileiro. Mais conhecida por sua trajetória no Judiciário, a magistrada mostrou ao público outra faceta de sua atuação: a de intérprete. O encontro, quinta-feira, foi no restaurante Santiago, no Clube Espanhol.>

Ordem do Mérito Industrial>

A sócia-fundadora da Avatim, Mônica Burgos, foi homenageada na segunda-feira pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com a Ordem do Mérito Industrial. A cerimônia ocorreu em Brasília, durante o evento em comemoração ao Dia da Indústria, promovido pela entidade. Criadora da marca de perfumaria e bem-estar que nasceu em Ilhéus (BA) e hoje está presente em 26 estados brasileiros com mais de 350 lojas, Mônica foi homenageada ao lado de outros empresários e autoridades com trajetória de destaque no setor produtivo. “Representar a Bahia é representar a força criativa, resiliente e transformadora de um povo que não desiste”, afirmou.>

Festa no Rio Vermelho>

A cantora baiana Ivete Sangalo, que acaba de chegar de uma mini turnê em Portugal, comemorou seu aniversário, terça-feira, com uma reunião entre amigos e familiares no Rio Vermelho, em Salvador. O sarau contou com shows de Durval Lellys e Alexandre Peixe, além de participação de Daniela Mercury e da própria aniversariante, claro. Detalhe especial: a festa aconteceu em um endereço emblemático – a antiga residência de Gal Costa, no Morro da Paciência. O imóvel também já foi endereço do saudoso hotel Enseada das Lajes.>

Reabertura>

O Segreto Ristorantino reabriu suas portas durante a semana após uma rápida reforma em seu salão, no Caminho das Árvores. A casa agora passa a contar com 26 lugares – antes eram 18, sendo 10 em torno da cozinha de finalização. O restaurante é comandado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca.>

Lançamento>