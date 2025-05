SALVADOR

PM é condenado a quatro anos de prisão por receber R$ 300 de mulher com capacete irregular

Capitão também foi sentenciado por crimes de corrupção passiva

De acordo com informações do Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA), o crime de corrupção passiva imputado ao PM foi registrado em 24 de abril de 2016, na rotatória do Cia. O ex-agente recebeu, de uma mulher, a quantia de R$ 300 para que ela não fosse multada por conduzir uma motocicleta com o capacete com irregularidades. "Na ocasião, o ex-policial observou que o capacete utilizado pela mulher não possuía o selo do Inmetro, por isso estava em desacordo com as normas de trânsito", explica o órgão. A pena deve ser cumprida em estabelecimento penal, que será definida pelo Juízo de Execuções. >