Suspeita de envenenar companheiro e colega de trabalho é presa em Juazeiro

De acordo com as investigações, a mulher matou o marido para ficar com o dinheiro do casal que seria usado na compra de um carro

Uma mulher foi preso em Juazeiro, no norte do estado, sob suspeita de matar o companheiro, Igor Jonatas dos Santos Silva, e o colega de trabalho de Igor, identificado como Marcos Vinicius Barbosa dos Santos, por envenenamento em outubro de 2023. O mandado de prisão foi cumprido nesta terça-feira (28) por equipes da Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro e da Coordenação de Apoio Técnico a Investigação (Cati/Norte).

O crime aconteceu em uma empresa de frutas, na Rua das Algarobas, zona rural de Juazeiro, onde as vitimas trabalhavam. Os dois homens passaram mal após dividirem uma marmita no almoço, foram socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar, onde morreram.

Durante as investigações, as equipes constataram que Igor depositava dinheiro na conta da sua companheira para a compra de um carro e a quantia foi desviada.

A perícia apontou que no local onde as vitimas trabalhavam não havia contato com agrotóxicos, entretanto na marmita e no organismo dos dois homens constatou-se a presença de “terbufos”, matéria prima usada para a fabricação do inseticida popularmente conhecido como chumbinho.