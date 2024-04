BAHIA

Mulher que atacou namorada do ex-companheiro com ácido é presa

Uma mulher acusada de tentativa de homicídio, por atacar outra com ácido, em Aramari, a 130 km de Salvador, se apresentou na Delegacia Territorial da cidade nesta quarta-feira (24). Ela foi ao local junto com o advogado e teve o mandado de prisão preventiva cumprido. O crime aconteceu em fevereiro deste ano.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atacada quando estava com o ex-companheiro da autora do crime e o principal motivo do conflito foi ciúmes. Na época, a mulher ferida foi socorrida para uma unidade hospitalar e recebeu atendimentos médicos.