Michelle se pronuncia após prisão de Bolsonaro: ‘O Brasil precisa de nossa intercessão’

Ex-presidente foi preso pela Polícia Federal na manhã deste sábado (22)

Yan Inácio

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 08:37

Jair e Michelle Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro se pronunciou após a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste sábado (22). A esposa de Jair publicou um versículo bíblico em suas redes sociais. “Confio na justiça de Deus”, disse.

"O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra", escreveu, em referência ao Salmo 121 da Bíblia. Michelle também relembrou a facada que Jair Bolsonaro sofreu durante um comício em 2018, que causou sequelas à saúde do ex-mandatário.

“Mas em Deus ele é forte. Ele é GRANDE, e eu o amo muito. Não o deixarei desistir do propósito que o Senhor confiou a ele”, escreveu Michelle. “Seguimos em oração. O Brasil precisa da nossa intercessão”, acrescentou. Ela também citou que está a caminho de Brasília, onde Bolsonaro está preso na superintendência da Polícia Federal, no Distrito Federal.

Jair Bolsonaro está custodiado em uma sala da Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal. Ele ficará em uma sala de Estado, local reservado para autoridades como presidentes da república e altas figuras de estado. A prisão de Bolsonaro não corresponde ao cumprimento da condenação por tentativa de golpe de Estado, mas de uma medida cautelar da PF.

No mandado de prisão preventiva, Moraes cita que o ex-presidente foi condenado pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

A prisão de Bolsonaro ocorreu por conta de chamamentos de vigílias e aglomerações que poderiam colocar em risco a integridade física do ex-presidente e de terceiros que pudessem participar dessas possíveis manifestações que estavam sendo convocadas pelas redes sociais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por exemplo, convocou apoiadores para uma vigília em frente ao condomínio onde Bolsonaro mora. O ex-presidente já estava em prisão domiciliar em outro processo, que investiga tentativa de obstruir o julgamento sobre a tentativa de golpe. Nesse caso paralelo, seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), é réu.