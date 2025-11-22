DETERMINAÇÃO DO MINISTRO DO STF

Prisão de Bolsonaro foi sem algemas e exposição midiática a pedido de Moraes

Prisão foi determinada por descumprimento de medida cautelar

22 de novembro de 2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da PF, por descumprimento de medida cautelar. No mandado de prisão preventiva, cumprido na manhã deste sábado, Moraes determinou que a prisão ocorresse “com todo o respeito à dignidade do ex-presidente” e “sem a utilização de algemas e sem qualquer exposição midiática”.

Jair Bolsonaro está custodiado em uma sala da Superintendência da Polícia Federal (PF) no Distrito Federal. Ele ficará em uma sala de Estado, local reservado para autoridades como presidentes da república e altas figuras de estado. A prisão de Bolsonaro não corresponde ao cumprimento da condenação por tentativa de golpe de Estado, mas de uma medida cautelar da PF.

No mandado de prisão preventiva, Moraes cita que o ex-presidente foi condenado pelos crimes de liderar organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.

A prisão de Bolsonaro ocorreu por conta de chamamentos de vigílias e aglomerações que poderiam colocar em risco a integridade física do ex-presidente e de terceiros que pudessem participar dessas possíveis manifestações que estavam sendo convocadas pelas redes sociais.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), por exemplo, convocou apoiadores para uma vigília em frente ao condomínio onde Bolsonaro mora. O ex-presidente já estava em prisão domiciliar em outro processo, que investiga tentativa de obstruir o julgamento sobre a tentativa de golpe. Nesse caso paralelo, seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), é réu.

Bolsonaro deve cumprir essa pena inicialmente em regime fechado, mas sua defesa solicitou ontem que o STF conceda prisão domiciliar por motivo da saúde prejudicada do cliente. O pedido ainda não foi apreciado.]

Bolsonaro é o quarto ex-presidente brasileiro a ser preso

Relembre ex-presidentes já presos

Lula – O atual presidente foi detido em abril de 2018 no âmbito da Operação Lava Jato. A sentença, assinada pelo então juiz Sérgio Moro, afirmava que Lula teria sido beneficiado com um apartamento triplex no Guarujá (SP) como forma de propina da OAS.

Michel Temer – Também alvo da Lava Jato, Temer foi preso preventivamente em março de 2019 sob suspeita de corrupção.

Fernando Collor – O ex-presidente foi detido em 24 de abril deste ano, em Maceió (AL). A prisão ocorreu após condenação por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um processo que tratava de desvios na BR Distribuidora.