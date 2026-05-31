POLÊMICA

Nattan pede desculpas após subir ao palco bêbado e promete show gratuito para fãs: 'Acho que me emocionei demais'

Cantor se pronunciou após repercussão de apresentação no São João de Maracanaú, no Ceará

Perla Ribeiro

Publicado em 31 de maio de 2026 às 19:53

Nattan pede desculpas após subir ao palco alcoolizado e promete show gratuito para fãs: 'Acho que me emocionei demais' Crédito: Reprodução

O cantor Nattan se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais neste fim de semana após admitir que se apresentou alcoolizado durante um show realizado no São João de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, no Ceará. Depois da repercussão de vídeos que mostravam o artista visivelmente alterado durante a apresentação, realizada na noite de sexta-feira (29), o marido de Rafa Kalimann usou as redes sociais para pedir desculpas ao público, reconheceu que não entregou o desempenho que costuma apresentar nos palcos e prometeu retornar à cidade para fazer um show gratuito como forma de compensação aos fãs.

A apresentação rapidamente viralizou nas plataformas digitais. Em diversos vídeos compartilhados por pessoas que estavam no evento, Nattan aparece cantando de forma considerada diferente do habitual, interagindo de maneira descontraída com o público e até tirando a camisa durante o show. O comportamento gerou uma onda de comentários e críticas nas redes sociais, onde fãs passaram a questionar o estado do cantor durante a apresentação. Após o pedido de desculpas e a promessa de um novo show, a própria página do São João de Maracanaú repostou o pedido de desculpas e disse: "A gente entende, estamos aguardando pro after".

Diante da repercussão, o artista decidiu gravar um vídeo para explicar o ocorrido. “Eu acho que me emocionei demais”, afirmou ao comentar o episódio. Segundo Nattan, a expectativa para o show era grande e ele estava especialmente animado para se apresentar em Maracanaú. O cantor contou que acabou consumindo bebida alcoólica antes de subir ao palco no momento em que estava no camarim com amigos e integrantes da equipe.

“Tinha uma semana que eu estava muito ansioso para esse show”, relatou o artista ao justificar o excesso. Ele considerou ainda que: Em seu pronunciamento, Nattan admitiu que a apresentação ficou abaixo do padrão que costuma entregar ao público e afirmou que entende as críticas recebidas após o evento. “Não foi um show legal. Não foi um show bom”, declarou o cantor ao reconhecer que exagerou antes de entrar no palco.

O artista também pediu desculpas diretamente aos fãs que estiveram presentes no São João de Maracanaú e afirmou que se sentiu incomodado ao rever imagens da apresentação. “Me desculpem”, disse o cantor ao assumir a responsabilidade pelo episódio. Como forma de compensação, Nattan anunciou que pretende voltar ao município para realizar uma nova apresentação sem cobrança de cachê para o público.

A promessa foi feita durante o próprio vídeo de desculpas divulgado nas redes sociais e acabou sendo recebida positivamente por parte dos fãs. O cantor afirmou que deseja retornar à cidade para oferecer uma apresentação no nível que considera adequado e que represente melhor sua relação com os admiradores. Até o momento, não foi divulgada uma data oficial para o possível retorno do artista a Maracanaú.