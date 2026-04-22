Adeus, armários aéreos: nova tendência promete mudar totalmente sua cozinha

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Agência Correio
Bianca Hirakawa
Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:00
Coisas que você não usa há meses… ou até anos.
Agora imagina uma cozinha onde quase nada fica escondido.
Pode parecer estranho no começo, mas essa é exatamente a proposta de uma tendência que vem ganhando espaço: cozinhas sem armários aéreos.
Por muito tempo, os armários altos foram sinônimo de organização. Quanto mais espaço para guardar, melhor.
Mas isso está mudando.
A nova proposta aposta em prateleiras abertas, nichos e estruturas mais leves, onde os itens ficam visíveis e acessíveis.
E isso muda mais do que a aparência, muda o comportamento dentro da cozinha.
Cozinha
Quando tudo está à vista, algumas mudanças acontecem quase automaticamente:
Além disso, a ausência de armários fechados traz mais leveza ao ambiente e amplia a sensação de espaço.
Sem os armários superiores, o ambiente fica mais aberto, integrado e iluminado.
Isso aproxima a cozinha de outros espaços da casa, como a sala ou a área de jantar.
E tem mais: os próprios utensílios passam a fazer parte da decoração. Louças, potes e temperos deixam de ficar escondidos e ganham destaque no dia a dia.
Apesar das vantagens, essa mudança exige adaptação.
Sem portas para esconder, é preciso manter tudo organizado e limpo com mais frequência. Poeira, gordura e bagunça ficam mais visíveis.
Por isso, muita gente opta por um meio-termo: combinar prateleiras abertas com armários inferiores ou alguns espaços fechados.
Mais do que estética, a proposta envolve um novo jeito de usar a cozinha.
Menos acúmulo, mais praticidade e escolhas mais conscientes sobre o que realmente faz parte do dia a dia.
E isso pode mudar mais do que só o visual do espaço.