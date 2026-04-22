TENDÊNCIA

Adeus, armários aéreos: nova tendência promete mudar totalmente sua cozinha

Modelo mais aberto e funcional ganha espaço e propõe menos acúmulo no dia a dia



Agência Correio

Bianca Hirakawa

Publicado em 22 de abril de 2026 às 10:00

Com tudo à vista, a forma de organizar, e até consumir, começa a mudar Crédito: Pexels

Coisas que você não usa há meses… ou até anos.

Agora imagina uma cozinha onde quase nada fica escondido.

Pode parecer estranho no começo, mas essa é exatamente a proposta de uma tendência que vem ganhando espaço: cozinhas sem armários aéreos.

Quando guardar deixa de ser prioridade

Por muito tempo, os armários altos foram sinônimo de organização. Quanto mais espaço para guardar, melhor.

Mas isso está mudando.

A nova proposta aposta em prateleiras abertas, nichos e estruturas mais leves, onde os itens ficam visíveis e acessíveis.

E isso muda mais do que a aparência, muda o comportamento dentro da cozinha.

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Menos acúmulo, mais uso

Quando tudo está à vista, algumas mudanças acontecem quase automaticamente:

você passa a usar mais o que tem

evita guardar itens desnecessários

organiza com mais frequência A lógica é simples: se está visível, precisa fazer sentido estar ali. A lógica é simples: se está visível, precisa fazer sentido estar ali.

Além disso, a ausência de armários fechados traz mais leveza ao ambiente e amplia a sensação de espaço.

A cozinha deixa de ser só funcional

Sem os armários superiores, o ambiente fica mais aberto, integrado e iluminado.

Isso aproxima a cozinha de outros espaços da casa, como a sala ou a área de jantar.

E tem mais: os próprios utensílios passam a fazer parte da decoração. Louças, potes e temperos deixam de ficar escondidos e ganham destaque no dia a dia.

Nem tudo é tão simples quanto parece

Apesar das vantagens, essa mudança exige adaptação.

Sem portas para esconder, é preciso manter tudo organizado e limpo com mais frequência. Poeira, gordura e bagunça ficam mais visíveis.

Por isso, muita gente opta por um meio-termo: combinar prateleiras abertas com armários inferiores ou alguns espaços fechados.

Uma mudança que começa na rotina

Mais do que estética, a proposta envolve um novo jeito de usar a cozinha.

Menos acúmulo, mais praticidade e escolhas mais conscientes sobre o que realmente faz parte do dia a dia.