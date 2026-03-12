PARTICIPE

Qual a melhor história que você já viveu em Salvador? Concurso vai escolher as mais marcantes

Selecionados ganharão passeio imersivo e participarão de vídeo especial do CORREIO



G Estúdio Correio

Gabriela Araújo

Publicado em 12 de março de 2026 às 14:54

Elevador Lacerda Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Salvador é feita de muito mais do que cartões-postais. Em cada rua, ladeira e bairro, há sempre um espaço para histórias marcantes, que acontecem a todo o momento. Pensando nisso, para celebrar o aniversário da capital dos baianos, que celebra 477 anos de existência no dia 29 de março, o CORREIO está lançando um concurso cultural que convida os leitores a compartilhar experiências vividas na cidade.

A proposta é simples: contar um episódio marcante que você tenha vivido na cidade. Vale história de amor, superação, um momento cômico ou até curioso, desde que tenha ocorrido na cidade. Os interessados em participar poderão se inscrever apenas uma vez. Além disso, deverão ter mais de 18 anos, morar na cidade de Salvador e preencher o formulário. As inscrições estarão abertas a partir desta quinta-feira (12) e vão até o dia 18 de março.

Festas em Salvador 1 de 14

Ao final do concurso, as respostas que atenderem às previsões do regulamento, serão enviadas para uma banca julgadora, formada por profissionais da instituição da área de comunicação, que avaliará a resposta mais criativa enviada por cada participante.

No total, serão selecionados 3 (três) participantes para um passeio imersivo na Casa das Histórias de Salvador no dia 24 de março, com horário a combinar, para gravação de um vídeo especial no qual contarão suas histórias para compartilhamento com a audiência do jornal, nos meios impresso e digital. Cada pessoa poderá levar um acompanhante. Leia o regulamento completo.