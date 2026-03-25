Leandro compara Ana Paula Renault a Ronaldinho no BBB 26: 'Ela joga como profissional'

Brother admite dificuldade em enfrentar jornalista e aponta estratégia como diferencial no jogo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:33

Leandro compara Ana Paula a Ronaldinho e destaca força da sister no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globoplay

A habilidade de Ana Paula Renault no BBB 26 voltou a ser assunto dentro da casa. Durante uma conversa com Chaiany na academia, Leandro Boneco fez uma comparação que chamou atenção ao analisar o jogo da sister.

Para o baiano, a jornalista atua com experiência e domínio dentro do reality. “Ana Paula joga como profissional”, afirmou. Ao tentar explicar o impacto da rival no jogo, Leandro recorreu a uma metáfora marcante. “Eu tenho a sensação de estar jogando futebol contra o Ronaldinho Gaúcho”, disse.

O brother detalhou o raciocínio ao explicar que enfrenta alguém que entende profundamente a dinâmica do programa. “É como se você estivesse disputando uma coisa com alguém que é muito bom, que sabe, que entende”, completou. A análise foi reforçada por Chaiany, que elevou ainda mais o nível da comparação. “Ela é o Pelé”, disparou.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26)

Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo

Durante a conversa, os dois também refletiram sobre o impacto da postura de Ana Paula fora da casa. Chaiany demonstrou receio de que o embate com a jornalista possa prejudicar sua permanência no jogo. “O problema é que ela é Ana Paula, e eu não sou ninguém. Não tenho nome nenhum lá fora”, desabafou.

Leandro concordou que o comportamento da rival pode ser estratégico. “Acho que ela faz isso de propósito. Ela sabe de reality show. Está fazendo isso exatamente porque sabe que o povo gosta”, avaliou.

A leitura dos brothers reforça o protagonismo de Ana Paula Renault na temporada. Com experiência em realities e postura direta, a sister segue como uma das peças centrais do jogo.

