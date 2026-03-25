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Qual recado importante o influenciador Jota Surfista deixou antes de morrer?

Influenciador morreu em decorrência de um câncer abdominal

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de março de 2026 às 21:43

Jota Surfista usava as redes sociais como ferramenta para alertar jovens
Jota Surfista usava as redes sociais como ferramenta para alertar jovens Crédito: Reprodução | Instagram

Jota Surfista ganhou notoriedade nas redes sociais após mostrar sua batalha contra um câncer. O influenciador de 30 anos que morreu nesta quarta-feira (25), revelou através das redes sociais que pela manhã, um dia após voltar de uma festa, vomitava sangue. Dias depois, ele foi diagnosticado com hepatite alcoólica e um câncer abdominal.

A hepatite alcoólica é uma inflamação aguda ou crônica do fígado provocada pelo consumo excessivo e prolongado de bebidas alcoólicas. A condição causa danos diretos, destruição das células hepáticas (necrose) e icterícia (pele e olhos amarelados), podendo evoluir rapidamente para cirrose, insuficiência hepática e, em casos graves, ser fatal.

Jota Surfista

Jota Surfista por Reprodução
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O câncer abdominal que acometeu o influenciador abrange tumores em órgãos como estômago, intestinos, fígado e pâncreas, é causado pelo crescimento celular descontrolado. Os principais fatores incluem tabagismo, consumo excessivo de álcool e outros fatores.

A partir do diagnóstico, o influenciador decidiu usar as redes sociais como ferramenta para alertar outras pessoas sobre os riscos do uso excessivo de álcool e drogas, sendo um dos seus maiores recados para os fãs antes de morrer.

Na última publicação feita pelo influenciador no dia 16 de março, Jota Surfista relatou que todos os dias eram difíceis, apesar da persistência e coragem em continuar lutando. “Todos os dias são difíceis para um paciente oncológico, mas quem ama a vida tem que lutar essa guerra até o final e eu sou um guerreiro que não vou desistir”, escreveu na legenda do post.

Nas redes sociais, o influenciador respondia a perguntas dos seguidores, e alertava sobre os riscos de usar drogas, e revelou que começou por incentivo de outras pessoas.

“As pessoas dizem que não tem influência, mas tem, porque quando eu era mais novo, eu comecei com 14, 15 anos, eu olhava as pessoas andando de motona, de carrão, e bebendo com várias minas diferente, e eu queria também, e fui bebendo, crescendo, festas, baladas, e acaba se viciando, e nisso a gente acaba influenciando pessoas mais novas, como eu, quando me viam com o carrão, bebendo, fumando, e quer fazer igual”, alertou o influenciador após uma pergunta em seu perfil.

Jota Surfista deixa um filho, João, fruto do relacionamento com Letícia Deziderio, que deixou uma mensagem nas redes sociais sobre a despedida do influenciador. “Só Deus sabe o quanto eu implorei para você sair daquele hospital. Dói demais aceitar, mas me conforta saber que o seu sofrimento acabou. Fica a paz no meu coração por ter estado ao seu lado nesses meses, por ter cuidado de você e não ter te abandonado em nenhum momento… e por ter conseguido me despedir. Você lutou até o fim. Agora, descanse em paz. Eu vou te amar para sempre! QUE DOR!”, escreveu na publicação.

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Jota Surfista

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