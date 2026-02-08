FATOS CURIOSOS

Por que essas pessoas no Brasil vivem até os 110 anos: quais são os segredos?

Mistura de povos no Brasil criou um sistema imunológico superpotente em idosos

Agência Correio

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 07:00

Conheça os supercentenários brasileiros que desafiam a medicina moderna e a ciência Crédito: Freepik

Você sabia que o Brasil possui três dos dez homens mais velhos de todo o planeta? Embora o Japão seja famoso por seus idosos, cientistas da USP provam que nossa terra esconde um tesouro biológico.

A professora Mayana Zatz e sua equipe detalharam esse fenômeno em um artigo de opinião publicado no Genomic Psychiatry.

Idosos devem praticar atividades físicas para evitar perda muscular; academia ajuda 1 de 13

O mundo observa os brasileiros

Os especialistas afirmam que o cenário nacional é um dos mais relevantes para quem deseja investigar a vida longa. Por isso, jornais como The Times of India e Página/12 deram destaque às pesquisas brasileiras ultimamente.

A comunidade científica percebeu que a composição genética do nosso povo é singular e extremamente valiosa. Assim, o que antes era pouco conhecido agora é pauta em revistas de grande prestígio internacional.

A diversidade como escudo natural

A união de diferentes etnias ao longo dos séculos resultou em um perfil genético totalmente incomum. Decerto, a fusão entre europeus, africanos e asiáticos gerou variantes biológicas que só existem em território brasileiro.

Essas mutações raras funcionam como um mecanismo de proteção natural para o organismo humano. Consequentemente, cada brasileiro carrega uma herança que pode esconder o verdadeiro segredo para evitar doenças.

Vidas que ultrapassam o século

O acervo da USP já conta com centenas de idosos que desafiam as estatísticas comuns de saúde. Entre as estrelas desse grupo estava Irmã Inah, reconhecida mundialmente por sua longevidade extrema.

Muitos desses brasileiros vivem com total autonomia mesmo sem terem tido acesso fácil à medicina no passado. De fato, ter parentes centenários aumenta em 17 vezes a chance de viver muito mais.

Proteção biológica e diversidade

Os estudos mostram que o sistema imunológico desses idosos continua ativo e em constante renovação. Por exemplo, centenários brasileiros conseguiram se recuperar da pandemia de forma surpreendente e natural.

Atualmente, o país ocupa posições de destaque nos rankings globais de homens com idade verificada. Finalmente, compreender essas pessoas permite que a medicina avance em direção a tratamentos mais globais e eficazes.