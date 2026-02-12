REALITY

Jonas Sulzbach cumpre promessa e toma banho nu no BBB 26; confira

Cena aconteceu após festa do líder e repercutiu nas redes

Carol Neves

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 09:02

Jonas tomou banho sem roupa Crédito: Reprodução

Pouco antes de assumir a liderança no BBB 26, Jonas Sulzbach fez uma promessa que rapidamente virou assunto entre os fãs do programa: caso vencesse a prova, tomaria banho nu no quarto do líder. Ele conquistou o posto, foi cobrado pelo público nas redes sociais e deixou para cumprir o combinado apenas no último dia de sua liderança.

Na madrugada desta quinta-feira (12/2), depois da festa em sua homenagem, o modelo entrou sem roupa no banheiro do quarto do líder e seguiu para o chuveiro. As imagens, porém, evitaram nudez frontal. Jonas permaneceu de costas e aproveitou um ponto cego das câmeras para não expor as partes íntimas, aparecendo apenas o bumbum.

Jonas tomou banho pelado no BBB 1 de 5

O trecho do banho rapidamente ganhou força nas redes sociais. Um dos registros mais compartilhados foi divulgado pelo perfil Central Reality, que publicou aproximadamente 54 segundos do momento no X, antigo Twitter, acompanhado da legenda: “Prometeu e cumpriu”.