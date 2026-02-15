PERRENGUE

Problemas no trio do Olodum gera atrasos no Circuito Barra-Ondina

Desfile acontece neste domingo (15)

Millena Marques

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 21:43

Trio do Olodum enfrenta problemas no Circuito Dodô Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Salvador registrou problemas durante o desfile da banda Olodum no circuito Dodô (Barra-Ondina), neste domingo (15). As intercorrências impactaram diretamente o tempo previsto para a evolução do desfile.

Segundo a nota oficial da prefeitura, foram identificados problemas no controle das cordas, cordeiros, falha mecânica na embreagem do equipamento, pessoas que passaram mal e outras intercorrências.

"Todos os órgãos municipais e forças de segurança pública atuam de forma integrada para minimizar os transtornos e garantir a continuidade do evento, contando inclusive com apoio de equipes de outros blocos para apoiar o restabelecimento de fluxo do desfile", diz trecho do comunicado.

A nota ainda informa que os órgãos seguem monitorando a operação, adotando as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da programação e a segurança dos foliões.