Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Problemas no trio do Olodum gera atrasos no Circuito Barra-Ondina

Desfile acontece neste domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 21:43

Trio do Olodum enfrenta problemas no Circuito Dodô
Trio do Olodum enfrenta problemas no Circuito Dodô Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Salvador registrou problemas durante o desfile da banda Olodum no circuito Dodô (Barra-Ondina), neste domingo (15). As intercorrências impactaram diretamente o tempo previsto para a evolução do desfile.

Segundo a nota oficial da prefeitura, foram identificados problemas no controle das cordas, cordeiros, falha mecânica na embreagem do equipamento, pessoas que passaram mal e outras intercorrências.

"Todos os órgãos municipais e forças de segurança pública atuam de forma integrada para minimizar os transtornos e garantir a continuidade do evento, contando inclusive com apoio de equipes de outros blocos para apoiar o restabelecimento de fluxo do desfile", diz trecho do comunicado.

Leia mais

Imagem - Solteira, Ivete Sangalo brinca em primeiro Carnaval após término com Cady: 'Tesão em mim mesma'

Solteira, Ivete Sangalo brinca em primeiro Carnaval após término com Cady: 'Tesão em mim mesma'

Imagem - Bell Marques dá R$ 2 mil para ambulante que teve tampa de isopor quebrada no Carnaval de Salvador

Bell Marques dá R$ 2 mil para ambulante que teve tampa de isopor quebrada no Carnaval de Salvador

A nota ainda informa que os órgãos seguem monitorando a operação, adotando as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da programação e a segurança dos foliões.

A assessoria do Olodum foi procurada pela reportagem, mas não respondeu publicação desta matéria.

Tags:

Carnaval 2026

Mais recentes

Imagem - Thais Carla se emociona ao lembrar relação com Preta Gil: 'Ela mudou a minha vida'

Thais Carla se emociona ao lembrar relação com Preta Gil: 'Ela mudou a minha vida'
Imagem - Gabriela Loran, de Três Graças, brinca e diz que paladar ficou exigente após morar em Salvador

Gabriela Loran, de Três Graças, brinca e diz que paladar ficou exigente após morar em Salvador
Imagem - Larissa Fagundes defende atualização do Carnaval sem perder tradição: 'É essencial manter a raiz'

Larissa Fagundes defende atualização do Carnaval sem perder tradição: 'É essencial manter a raiz'

MAIS LIDAS

Imagem - Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras
01

Como funciona o radar com IA que já aplicou mais de 20 mil multas em rodovias brasileiras

Imagem - Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar
02

Mundo entrará no ‘modo noturno’ em breve e animais começam a se preparar

Imagem - Sexo, pegação e drogas: quais os bastidores +18 da folia no Carnaval de Salvador?
03

Sexo, pegação e drogas: quais os bastidores +18 da folia no Carnaval de Salvador?

Imagem - Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange Couto, quem deve ser eliminado no Paredão?
04

Enquete BBB 26: Marcelo, Samira ou Solange Couto, quem deve ser eliminado no Paredão?