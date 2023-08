Miley Cyrus relembra polêmica com Sinéad O’Connor: ‘Não tinha noção’

Miley Cyrus relembrou um episódio polêmico de sua carreira durante o especial da ABC, Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions), transmitido em 24 de agosto. O foco da reflexão foi a controvérsia envolvendo o lançamento de seu videoclipe Wrecking Ball, no qual aparece nua, e a subsequente desavença com a falecida cantora Sinéad O’Connor. As informações são da Variety. "Esperava alguma controvérsia", admitiu Cyrus à ABC, "mas fui pega de surpresa pelas críticas de outras artistas, especialmente daquelas que já enfrentaram desafios semelhantes no mundo da música."

A tensão entre as duas cantoras se agravou quando Cyrus mencionou que seu videoclipe foi inspirado em Nothing Compares 2 U, um icônico vídeo de O’Connor de 1990. Em resposta, a cantora irlandesa escreveu uma carta aberta a Cyrus, alertando-a sobre os perigos da indústria e criticando sua escolha de se expor de forma tão provocativa: "Não é ‘legal’ estar nua e lamber martelos em seus vídeos."

Agora, com uma década de distância do episódio, Cyrus refletiu sobre o ocorrido com uma perspectiva mais madura: "Eu não tinha noção do delicado estado mental de Sinéad naquela época. Eu era muito jovem, com apenas 20 anos. Tudo o que percebi foi uma crítica de outra mulher." Em um gesto de reconciliação, Cyrus acrescentou: "Deus abençoe Sinéad O’Connor, sinceramente." E, como homenagem, dedicou sua canção Wonder Woman à cantora.