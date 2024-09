MÚSICA

Miley Cyrus é processada por plágio de Bruno Mars no hit 'Flowers'

Canção foi das faixas mais ouvida de 2023, com 2.7 bilhões de streams

Estadão

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 14:57

Miley Cyrus Crédito: Divulgação

Miley Cyrus está sendo processada por plágio por um dos maiores hits de sua carreira, a faixa Flowers, lançada em 2023. De acordo com a empresa Tempo Music Investments, a cantora copiou diversos elementos da música When I Was Your Man, de Bruno Mars, lançada em 2012. A artista está sendo processada junto com os dois cocompositores de Flowers, Gregory Hein e Michael Pollack.

Na ação, a empresa alega que "qualquer fã de When I Was Your Man, de Bruno Mars, sabe que Flowers, de Miley Cyrus, não alcançou todo esse sucesso sozinha. Flowers duplica vários elementos melódicos, harmônicos e líricos de When I Was Your Man, incluindo o design do tom melódico e a sequência do verso, a linha de baixo de conexão, certos compassos do refrão, certos elementos musicais teatrais, elementos líricos e progressões de acordes específicas".

O processo continua: "É inegável, com base na combinação e no número de similaridades entre as duas gravações, que Flowers não existiria sem When I Was Your Man. Com Flowers, Cyrus, Hein e Pollack criaram um trabalho derivado de When I Was Your Man sem autorização".

Bruno Mars, no entanto, não está envolvido no processo. A Tempo Music moveu a ação por ter o direito da parte de Philip Lawrence, um dos compositores creditados em When I Was Your Man. A empresa cita também Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart e outras empresas na ação judicial, por distribuição da música.

Flowers foi o primeiro single do oitavo álbum de estúdio de Miley Cyrus, Endless Summer Vacation. Foi a faixa mais ouvida de 2023, com 2.7 bilhões de streams, quebrou o recorde de audições em uma semana no Spotify e levou dois Grammys, por melhor gravação do ano e melhor performance pop.