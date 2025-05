SALVADOR

Jovem com deficiência mental morre após ser baleado pela polícia, denuncia família

Corpo de Evangivaldo Santos Aragão, 20 anos, foi encontrado em matagal de Salvador

Millena Marques

Publicado em 1 de maio de 2025 às 20:18

Jovem foi identificado como Evangivaldo Santos Aragão Crédito: Arquivo pessoal

Um jovem de 20 anos, identificado como Evangivaldo Santos Aragão, foi encontrado morto no último domingo (27), em um matagal no bairro Barragem de Ipitanga, em Salvador. A família alega que ele foi assassinado por uma policial militar. A corporação foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria. >

Segundo o relato do irmão, que preferiu não se identificar por medo de retaliação, Evangivaldo tinha deficiência mental e se assustou ao ver o carro da Polícia Militar quando foi comprar uma quentinha em um bar próximo ao Residencial Coração de Maria, às 15h30. >

"Ele (Evangivaldo) estava parado quando se assustou com os carros da polícia e correu. Nessa, a polícia o baleou no peito. Ele correu pelo mato para tentar escapar de mais tiros. Logo depois, algumas pessoas que o conheciam entraram no mato para vê-lo, mas aí já foi tarde", disse o irmão. >

O irmão conta que foi acionado por vizinhos às 19h30 para averiguar a denúncia, mas acredita que os tiros foram desferidos mais cedo. "Era de dia ainda. Eu ouvi as rajadas e depois vi dois carros de polícia depois entrando no setor 4. Os vizinhos e moradores falaram que a Polícia Militar entrou com os carros e alguns policiais entraram pelo mato também", disse. >