VIOLÊNCIA

Adolescente de 16 anos é morto após ser atraído para emboscada em Feira de Santana

Vítima foi identificada como Thaylon Jesus Coutinho

Um adolescente de 16 anos, identificado como Thaylon Jesus Coutinho, foi morto após ser atraído para uma emboscada no bairro Rua Nova, em Feira de Santana, no Centro Norte da Bahia. O caso aconteceu na última sexta-feira (26). Um dos suspeitos foi preso na quarta-feira (30). >

Segundo a Polícia Civil, o corpo de Thaylon foi encontrado no domingo (27), em uma área de mato, próximo a uma estação de tratamento de água, no bairro Pedra do Descanso, zona periurbana do município. O corpo do adolescente apresentava perfurações de arma de fogo.>