Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

No Expresso 2222, Alice Wegmann relembra Preta Gil: 'Inacreditável como era amada'

Atriz é melhor amiga de Francisco Gil, filho da cantora, há 15 anos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:55

Alice Wegmann
Alice Wegmann Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnew

Para muita gente, o Carnaval de Salvador é sinônimo de agito, mas para Alice Wegmann, o cenário da folia baiana em 2026 tem um tom de abraço e reencontro. A atriz, que desembarcou no Expresso 2222 logo na primeira noite desta sexta-feira (13), não esconde que o coração bate mais forte quando pisa no Edifício Oceania. Carioca de nascimento, mas baiana de coração, Alice vive uma relação de "casa" com o camarote da família Gil.

"Não tem lugar melhor para passar o Carnaval, a verdade é essa", confessou a atriz em bate-papo com o CORREIO.

Famosos no Camarote 222 nesta sexta (13)

Evaristo Costa por Tomzé Fonseca/ Agnews
Alane Dias e Fran Gil por Tomzé Fonseca/ Agnews
Alice Wegmann por Tomzé Fonseca/ Agnews
Marina Morena por Tomzé Fonseca/ Agnews
Flor Gil por Tomzé Fonseca/ Agnews
Paulinho Moska por Tomzé Fonseca/ Agnews
Alice Carvalho por Tomzé Fonseca/ Agnews
Bruna Marquezine e Sasha Meneghel por Tomzé Fonseca/ Agnews
Bruno Fagundes por Tomzé Fonseca/ Agnews
Marcelo Serrado por Tomzé Fonseca/ Agnews
1 de 10
Evaristo Costa por Tomzé Fonseca/ Agnews

Alice, que morou na Bahia quando criança, mantém um laço de irmandade com Francisco Gil há mais de uma década, o que a tornou praticamente uma filha para Preta Gil.

Neste ano de homenagem, Alice trouxe à tona uma memória que guardará para sempre: a icônica festa de 50 anos de Preta. "O povo todo cantando, todo mundo se abraçando... foi inacreditável ver como essa mulher foi e é amada", relembrou.

Para a atriz, estar no Expresso hoje é um exercício de transformar a dor da ausência em gratidão. "A gente sente esse aperto no coração, mas ao mesmo tempo um amor gigante por ter vivido ao lado dela e recebido um pouquinho de tudo o que ela foi para nós".

Alice, que foi a mente por trás da emocionante homenagem de levar a voz de Preta para a abertura de Vale Tudo na Globo, reafirma que sua missão agora é honrar esse legado de autenticidade.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador

Saiba como é viver experiência exclusiva do Camarote Brahma, um dos mais disputados da folia em Salvador
Imagem - Margareth Menezes toca no Camarote 2222 e homenageia Preta Gil: 'Canções especiais para ela'

Margareth Menezes toca no Camarote 2222 e homenageia Preta Gil: 'Canções especiais para ela'
Imagem - Medo por trás das máscaras: guerra entre facções ameaça tradição em Maragojipe

Medo por trás das máscaras: guerra entre facções ameaça tradição em Maragojipe

MAIS LIDAS

Imagem - C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise
01

C&A anuncia fechamento de 24 filiais em meio a crise

Imagem - Band anuncia fim do MasterChef; entenda
02

Band anuncia fim do MasterChef; entenda

Imagem - Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia
03

Jornalista morre aos 31 anos após confundir sintomas de câncer agressivo com hérnia

Imagem - Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez
04

Virginia quebra o silêncio comenta sobre barriguinha de gravidez