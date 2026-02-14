SAUDADE

No Expresso 2222, Alice Wegmann relembra Preta Gil: 'Inacreditável como era amada'

Atriz é melhor amiga de Francisco Gil, filho da cantora, há 15 anos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 07:55

Alice Wegmann Crédito: Tomzé Fonseca/ Agnew

Para muita gente, o Carnaval de Salvador é sinônimo de agito, mas para Alice Wegmann, o cenário da folia baiana em 2026 tem um tom de abraço e reencontro. A atriz, que desembarcou no Expresso 2222 logo na primeira noite desta sexta-feira (13), não esconde que o coração bate mais forte quando pisa no Edifício Oceania. Carioca de nascimento, mas baiana de coração, Alice vive uma relação de "casa" com o camarote da família Gil.

"Não tem lugar melhor para passar o Carnaval, a verdade é essa", confessou a atriz em bate-papo com o CORREIO.

Alice, que morou na Bahia quando criança, mantém um laço de irmandade com Francisco Gil há mais de uma década, o que a tornou praticamente uma filha para Preta Gil.

Neste ano de homenagem, Alice trouxe à tona uma memória que guardará para sempre: a icônica festa de 50 anos de Preta. "O povo todo cantando, todo mundo se abraçando... foi inacreditável ver como essa mulher foi e é amada", relembrou.

Para a atriz, estar no Expresso hoje é um exercício de transformar a dor da ausência em gratidão. "A gente sente esse aperto no coração, mas ao mesmo tempo um amor gigante por ter vivido ao lado dela e recebido um pouquinho de tudo o que ela foi para nós".

Alice, que foi a mente por trás da emocionante homenagem de levar a voz de Preta para a abertura de Vale Tudo na Globo, reafirma que sua missão agora é honrar esse legado de autenticidade.