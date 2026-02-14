Dudu Barros usa peça de Preta Gil no Expresso 2222 e revela bastidores: 'Tudo que ela ia amar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 11:26
Quem circula pelo Expresso 2222 este ano percebe que cada detalhe dourado parece ter o dedo de Preta Gil. Nos bastidores, o relações-públicas Dudu Barros, amigo da artista, conversou com o Correio nesta sexta-feira (13) sobre o desafio emocionante de realizar o primeiro Carnaval sob o tema “Para Sempre Preta”. E ele não veio apenas com o coração cheio: veio com a própria história no corpo.
Dudu surpreendeu ao revelar que seu look para a abertura trazia uma lembrança física da amiga. “Para entrar no clima, eu estou com o look dela. Herdei esse shortinho que eu amo”, contou.
Camarote Expresso 2222 celebra Preta Gil; confira registros
Para Dudu, a missão da edição de 2026 é clara: celebrar Preta da forma que ela mais gostava: “carnavalizada”. Ele, que acompanhou de perto as lutas e as vitórias da cantora, garante que o camarote foi pensado para ser um reflexo exato dos desejos dela. “Cada luz dourada, cada coisa que você vê aqui dentro faz parte de tudo que ela ia amar ver. Os amigos, os artistas, os trios passando lá embaixo... tudo foi feito com um carinho imenso”, explicou.
Presente em vários momentos, como nos cuidados mais delicados durante o tratamento de saúde de Preta, ele prometeu não arredar o pé do camarote em nenhum dos dias da folia: “Ela sempre foi vida, luz e alegria. Tenho certeza que ela está sentindo de perto tudo isso que a gente está vivendo aqui hoje”.
O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.