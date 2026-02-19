CRIME

Roleta russa: adolescente filma a própria morte em ‘brincadeira’ com amigo

Vídeo gravado pela vítima registra momento do tiro

Wendel de Novais

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 10:16

Paulo Matheus filmou a própria morte Crédito: Reprodução

Um adolescente identificado como Paulo Matheus, de 16 anos, morreu depois de ser baleado dentro da casa de um amigo, na zona sul de São Paulo. A vítima estava na residência de um colega da mesma idade quando os dois teriam encontrado um revólver e decidido “brincar”. O caso foi registrado na última segunda-feira (16).

De acordo com informações da Record, durante o suposto jogo, o outro adolescente efetuou o disparo que atingiu Paulo. O Samu foi acionado, e o jovem chegou a ser socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos. Após o tiro, o pai do adolescente que segurava a arma colocou o filho em um carro e deixou o local.

Um vídeo foi gravado pelo próprio Paulo no momento do disparo fatal. As imagens mostram os adolescentes na garagem da casa da avó do jovem que portava o revólver. Eles aparentam descontração enquanto manuseiam a arma, que estaria municiada com várias balas, até o momento em que o amigo aponta o revólver e ocorre o disparo.

A polícia investiga ainda a possibilidade de que um terceiro adolescente estivesse presente na garagem quando o tiro foi efetuado. Ele ainda não foi ouvido formalmente. A arma utilizada pertenceria ao pai do adolescente que disparou.