Cadete é agredido e preso em bloco de Carnaval após ‘jogar beijinhos’ para uma PM

Vídeo mostra golpe de mata-leão e agressões durante abordagem

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wendel de Novais

  • Estadão

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:30

Cadete foi agredido e preso Crédito: Reprodução

Uma confusão envolvendo militares foi registrada em um megabloco de Carnaval, no Ibirapuera, em São Paulo, na última terça-feira (17). No caso, um cadete do Exército foi preso por assédio contra uma policial militar que estava em serviço durante a festa após “jogar beijinhos” e fazer sinal de coração para a agente de segurança, que se encontrava em uma plataforma de observação.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao ser abordado, ele investiu contra os policiais. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra um grupo de policiais militares agredindo o homem, que só depois foi identificado como integrante do Exército. A abordagem ocorreu por volta das 17h, após a dispersão de um megabloco.

Após ser derrubado com um golpe de mata-leão, o homem foi algemado. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que não compactua com excessos ou desvios de conduta de seus agentes e que as imagens estão sendo devidamente analisadas.

Cadete foi agredido por policiais

Cadete foi agredido e preso por Reprodução

A pasta afirmou ainda que, ao ser abordado, o homem se recusou a apresentar documentação, ofendeu os policiais e investiu contra a equipe, sendo necessário o uso de técnicas de contenção. O Comando Militar do Sudeste informou que não compactua com desvios da ética militar e instaurou processo administrativo para apurar a conduta do cadete.

As imagens mostram policiais aplicando um golpe de mata-leão enquanto o homem tenta se desvencilhar. Outros agentes o seguram pelos braços e pernas, enquanto alguns desferem golpes de cassetete na região do abdômen e das costas. Ele também recebe socos e chutes. Ao menos cinco policiais aparecem nas gravações participando da agressão.

A ocorrência foi registrada na Avenida Pedro Álvares Cabral, em área externa ao Parque do Ibirapuera, após a apresentação do bloco Solteiro Não Trai, do cantor Gustavo Mioto. O local ainda concentrava grande número de foliões. Após as agressões, um policial tenta afastar os curiosos.

Somente ao ser encaminhado ao 27º Distrito Policial o homem foi oficialmente identificado como militar do Exército. A partir daí, a Polícia Militar comunicou a Polícia do Exército sobre o caso.

