Turista morre afogado após ‘competição de fôlego’ em piscina

Augusto Flávio Vargas de Oliveira se afogou durante brincadeira com familiares

  Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08:20

Augusto Flávio tinha 47 anos
Augusto Flávio tinha 47 anos

Um homem de 47 anos morreu após se afogar durante uma brincadeira em família em uma casa na zona rural de Pedro de Toledo, no interior de São Paulo. Augusto Flávio Vargas de Oliveira participava de uma ‘competição de fôlego’ em que venceria quem permanecesse mais tempo submerso na piscina. A Polícia Civil apura o caso como morte suspeita, segundo informação do G1.

Conhecido como Guga, Augusto era presidente de um time de futebol de várzea em Praia Grande, no litoral paulista, onde era bastante estimado pela comunidade. Ele chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não sobreviveu.

De acordo com a Prefeitura de Pedro de Toledo, o chamado recebido pelo Samu indicava uma parada cardiorrespiratória provocada por afogamento. A equipe chegou ao imóvel cerca de dez minutos depois, enfrentando a distância e as condições de acesso por estrada de difícil tráfego.

Quando os socorristas chegaram, Augusto estava ao lado da piscina, enquanto familiares realizavam compressões torácicas. Eles relataram que o homem havia participado da disputa dentro d’água. Os profissionais iniciaram os protocolos de reanimação, utilizando um desfibrilador automático externo (DEA).

Na sequência, ele foi levado para um pronto-socorro, onde continuou recebendo atendimento por aproximadamente 40 minutos. Apesar dos esforços, não houve resposta aos procedimentos e o óbito foi confirmado.

O velório e o sepultamento aconteceram em Praia Grande, na última terça-feira (17).

