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Eleição para presidente da Fecomércio-BA acontece nesta quarta-feira (28)

Presidente Kelsor Fernandes é candidato único à reeleição

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:10

Presidente Kelsor Fernandes é candidato único à reeleição
Presidente Kelsor Fernandes é candidato único à reeleição Crédito: Divulgação

A eleição para presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio-BA) acontecerá nesta quarta-feira (29), com previsão de resultado às 17h. Empresário do setor de Comércio de Serviços, o presidente Kelsor Fernandes é candidato único à reeleição.

Baiano de Alagoinhas, no nordeste da Bahia, Kelsor Gonçalves Fernandes foi o primeiro empresário do Comércio de Serviços a presidir a Fecomércio BA, septuagenária entidade sindical de segundo grau. Atua no ramo imobiliário há mais de 40 anos e, desde a década de 1990, é sócio proprietário da imobiliária que leva o seu nome, administrada junto com os filhos.

Nesta terça-feira (28), o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) concedeu liminar em Mandado de Segurança impetrado pela Fecomércio-BA, cassando os efeitos de decisão anterior que havia suspendido o processo eleitoral da entidade para o quadriênio 2026/2030.

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A decisão do desembargador Cláudio Kelsch Tourinho Costa mantém o presidente Kelsor Fernandes no exercício pleno de suas funções e restabelece o regular andamento das eleições.

A decisão ainda aponta que o indeferimento da chapa adversária seguiu critérios objetivos previstos no regulamento eleitoral da Federação, tendo sido posteriormente ratificada pelo Conselho de Representantes da Fecomércio-BA – instância colegiada máxima da referida entidade. Para o desembargador relator, não existem elementos que indiquem abuso de poder ou irregularidade capaz de justificar a suspensão do pleito.

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Bahia Salvador

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