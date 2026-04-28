INVESTIGAÇÃO

Quem é a advogada criminalista presa suspeita de mandar matar o ex e o cunhado em Salvador

Disputa judicial entre os envolvidos seria a motivação do crime

Maysa Polcri

Publicado em 28 de abril de 2026 às 16:52

Advogada foi alvo de operação nesta terça-feira (28) Crédito: Reprodução

A advogada criminalista presa nesta terça-feira (28), em Salvador, foi identificada como Elisamanda Bomfim Ribeiro, de 40 anos. Ela é suspeita de ordenar a morte do ex-companheiro e do irmão dele. Eles foram mortos a tiros em janeiro e abril deste ano, na capital baiana.

Segundo as investigações, a motivação dos crimes está relacionada a um conflito familiar decorrente de uma disputa judicial sobre a guarda da filha de Elisamanda e Alex Duarte Santos, 47. O homem foi morto em 13 de janeiro deste ano, no bairro de Macaúbas. Após a execução, o irmão dele, Anderson Duarte Santos, 44, demonstrou interesse na guarda da sobrinha e teria sido morto por isso.

Advogada foi presa em Salvador 1 de 4

Além da advogada, foi preso nesta terça-feira (28) Tiago Milton dos Santos, 40, apontado como o executor dos crimes. Segundo a polícia, ele confessou ter matado os irmãos Alex e Anderson Duarte durante depoimento.

A disputa judicial envolvendo a filha da advogada e o ex acontecia há, pelo menos, dez anos, segundo documentos acessados pelo CORREIO. Em 2018, ao analisar o processo movido por Alex Duarte contra Elisamanda, a Justiça concedeu pensão provisória para a filha do casal no valor de R$ 780 por mês.

O pagamento, feito por ele, deveria cobrir parte do aluguel, escola e alimentação, sendo depositado em conta judicial em nome da representante da menor. Naquele ano, Alex Duarte pediu ainda que a Justiça impedisse que a mãe se mudasse com a criança para o estado de Sergipe. Já em 2021, a advogada entrou com um pedido de medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro.

Após a morte de Alex, em janeiro deste ano, a mãe dele voltou a requerer a guarda da filha do casal e também solicitou medidas protetivas contra Elisamanda. A avó paterna pediu para entrar no processo sobre a guarda, além da suspensão do caso até a conclusão do inquérito policial sobre o homicídio. A Justiça negou o pedido, em fevereiro, por enteder que a avó deveria ingressar com novas ações judiciais, e não dentro de um processo já arquivado, como é o da guarda.

Operação

Nesta terça-feira (28), mandados foram cumpridos na casa da advogada e do homem apontado como autor das execuções. Celulares e outros dispositivos eletrônicos foram apreendidos na casa da advogada, no bairro de Vista Alegre. Na residência de Tiago Milton dos Santos, em Fazenda Coutos III, a polícia encontrou um capacete, vestimentas e uma mochila, que teriam sido utilizados na execução dos crimes.

Durante o interrogatório, o homem confessou o crime e disse ter recebido dinheiro em espécie da advogada para executar os irmãos. Ele e a advogada foram apresentados na sede do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde dois mandados de prisão preventiva foram cumpridos, e seguem custodiados à disposição da Justiça. As investigações são conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).