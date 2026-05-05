SERVIÇO

SAC realiza atendimento especial em shopping de Salvador até 19 de maio

Equipe SAC Itinerante oferece nova carteira de identidade à população, gratuitamente, por ordem de chegada

Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:01

Nova carteira Crédito: Divulgação

O SAC realiza um atendimento especial da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Shopping Center Lapa, no centro de Salvador, até o dia 19 de maio. A equipe SAC Itinerante, que está situada no espaço Lapa Cultural, no 3º piso do centro de compras, atende à população de forma gratuita.

O expediente é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e aos sábados, de 8h às 12h, por ordem de chegada, com senhas limitadas. “É mais um avanço importante da Rede SAC na ampliação da oferta da emissão da CIN pela Bahia”, ressalta a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios. Desde a implantação, em julho de 2024, o Estado da Bahia já realizou mais de 3 milhões de emissões da nova Carteira de Identidade Nacional.

Passo a passo para solicitar a CIN 1 de 5

CIN

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) só será obrigatória a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Portanto, há um prazo relativamente extenso para que todos possam se organizar sem haver correria aos postos SAC. O RG (modelo antigo) tem validade em todo o Brasil até fevereiro de 2032. Vale ressaltar também a questão da gratuidade. A CIN é um documento novo, portanto será primeira via para todos os brasileiros, sem distinção. Por ser primeira via há a garantia de gratuidade em qualquer tempo. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita e sempre será.

A primeira via da CIN tem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos: ou de nascimento ou de estado civil atualizada. Vale destacar que a CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Para outras informações, a Saeb disponibiliza o site oficial (www.ba.gov.br/administracao) e o Instagram @saebgovba; o site institucional do SAC e o Instagram; além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de telefone fixo).

Serviço:

O que: Atendimento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Onde: Shopping Center Lapa, no centro de Salvador

Quando: Até 19 de maio, por ordem de chegada, com senhas limitadas