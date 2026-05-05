Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

SAC realiza atendimento especial em shopping de Salvador até 19 de maio

Equipe SAC Itinerante oferece nova carteira de identidade à população, gratuitamente, por ordem de chegada

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:01

Nova carteira de identidade chega a mais sete postos SAC no interior da Bahia a partir de quinta-feira (29)
Nova carteira  Crédito: Divulgação

O SAC realiza um atendimento especial da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Shopping Center Lapa, no centro de Salvador, até o dia 19 de maio. A equipe SAC Itinerante, que está situada no espaço Lapa Cultural, no 3º piso do centro de compras, atende à população de forma gratuita.

O expediente é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h, e aos sábados, de 8h às 12h, por ordem de chegada, com senhas limitadas. “É mais um avanço importante da Rede SAC na ampliação da oferta da emissão da CIN pela Bahia”, ressalta a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios. Desde a implantação, em julho de 2024, o Estado da Bahia já realizou mais de 3 milhões de emissões da nova Carteira de Identidade Nacional.

Passo a passo para solicitar a CIN

1. Acesse o portal oficial Entre no site do Gov.br e procure a área de emissão da nova identidade. por Divulgação
2. Escolha seu estado O sistema exibirá um mapa do Brasil. Selecione o estado onde você mora para ser redirecionado ao órgão responsável pela emissão. por Divulgação/ SSPBA
3. Faça login na conta Gov.br É necessário ter conta nível prata ou ouro. A validação pode ser feita com reconhecimento facial pelo celular. por Divulgação
4. Verifique seus dados Confirme se o CPF está regular e se as informações pessoais estão atualizadas e iguais às da certidão. por Divulgação
5. Agende o atendimento Escolha data e horário para comparecer ao posto apenas para a coleta biométrica. por Divulgação
1 de 5
1. Acesse o portal oficial Entre no site do Gov.br e procure a área de emissão da nova identidade. por Divulgação

CIN

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) só será obrigatória a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Portanto, há um prazo relativamente extenso para que todos possam se organizar sem haver correria aos postos SAC. O RG (modelo antigo) tem validade em todo o Brasil até fevereiro de 2032. Vale ressaltar também a questão da gratuidade. A CIN é um documento novo, portanto será primeira via para todos os brasileiros, sem distinção. Por ser primeira via há a garantia de gratuidade em qualquer tempo. A primeira via da CIN, disponível a todas as pessoas, é gratuita e sempre será.

A primeira via da CIN tem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos: ou de nascimento ou de estado civil atualizada. Vale destacar que a CIN permite incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Leia mais

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Outra novidade é a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

Para outras informações, a Saeb disponibiliza o site oficial (www.ba.gov.br/administracao) e o Instagram @saebgovba; o site institucional do SAC e o Instagram; além do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de telefone fixo).

Serviço:

O que: Atendimento da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Onde: Shopping Center Lapa, no centro de Salvador

Quando: Até 19 de maio, por ordem de chegada, com senhas limitadas

Quanto: Gratuito

Tags:

Sac Identidade

Mais recentes

Imagem - Duas novas linhas de ônibus começam a funcionar em Salvador nesta semana

Duas novas linhas de ônibus começam a funcionar em Salvador nesta semana
Imagem - Seu treino está pesado demais ou leve demais? Descubra o ponto ideal

Seu treino está pesado demais ou leve demais? Descubra o ponto ideal
Imagem - Às vésperas da chegada de cavado, Salvador amplia proteção a 588 áreas de risco

Às vésperas da chegada de cavado, Salvador amplia proteção a 588 áreas de risco