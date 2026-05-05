SAÚDE PÚBLICA

Pesquisadoras da Bahia alertam para avanço de 'superbactérias' e riscos em hospitais

O estudo aponta que, até 2050, cerca de 3,5 milhões de mortes por ano podem ser atribuídas a essas infecções

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:19

Pesquisadoras da Bahia alertam para avanço de 'superbactérias' e riscos em hospitais Crédito: Divulgação

Uma pesquisa recente desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Saúde da Uesb, campus de Jequié, traz um alerta urgente para a saúde pública: o aumento das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) no Brasil e no mundo. Essas infecções, muitas vezes adquiridas durante internações, estão se tornando mais perigosas devido à chamada “resistência bacteriana”, quando os antibióticos atuais já não conseguem eliminar os microrganismos.

O impacto é preocupante tanto no aspecto humano quanto no econômico. O estudo aponta que, até 2050, cerca de 3,5 milhões de mortes por ano podem ser atribuídas a essas infecções, um número 4,4 vezes maior que as mortes globais por HIV/AIDS e doenças sexualmente transmissíveis registradas em 2021.

A mortalidade entre pacientes infectados por microrganismos resistentes é duas a três vezes maior do que entre aqueles infectados por microrganismos sensíveis. Além do risco à vida, essas “superbactérias” prolongam o tempo de internação e elevam drasticamente os custos dos sistemas de saúde.

Para entender a gravidade do problema, a pesquisadora Karla Rodrigues, sob orientação da professora Gisele Lemos, realizou uma revisão minuciosa de tudo o que foi publicado sobre o tema entre 2019 e 2024. Além da análise global, o estudo realizou um levantamento prático em um hospital público do Nordeste brasileiro, analisando 1.601 pacientes e mais de 2.300 amostras de culturas.

As pesquisadoras identificaram que a principal infecção foi a pneumonia associada à ventilação mecânica, responsável por mais de um terço dos casos analisados. O principal agente envolvido foi a bactéria Pseudomonas aeruginosa, reconhecida pela alta capacidade de resistência a múltiplos antibióticos, o que dificulta o tratamento e aumenta os riscos clínicos. Um dado importante é que o uso excessivo de antibióticos durante a pandemia de Covid-19 acelerou o surgimento dessas bactérias resistentes.

A análise também apontou um aumento na mortalidade hospitalar associada às infecções relacionadas à assistência à saúde. De acordo com o estudo, fatores como idade avançada, internação em UTI, presença de pneumonia associada à ventilação mecânica e infecções da corrente sanguínea estiveram diretamente ligados a piores desfechos clínicos, configurando-se como determinantes independentes para o aumento do risco de morte.

Mais do que apenas apresentar números, o estudo da Uesb serve como um guia para que hospitais melhorem seus protocolos de higiene e cuidado. A pesquisa defende que a solução passa pelo investimento em prevenção, higiene das mãos e uso racional de medicamentos.

De acordo com a professora Gisele Lemos, o modelo atual de controle de infecções no Brasil ainda é insuficiente para o tamanho do desafio. Ela reforça a necessidade de investir em equipes especializadas para gerenciar o uso de antibióticos, garantindo a sustentabilidade do sistema de saúde. “Altas taxas de resistência microbiana, aumento expressivo de custos assistenciais, prolongamento do tempo de internação e baixa conformidade às práticas de segurança do paciente evidenciam limites estruturais, culturais e regulatórios”, afirma.