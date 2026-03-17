Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Médica é denunciada por morte de paciente durante mini lipo em local que funcionava como sala de fisioterapia

Profissional não tem especialização em cirurgia plástica

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:47

Cirurgia plástica
Cirurgia plástica Crédito: Shutterstock

Uma médica foi denunciada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) pela morte de uma paciente durante um procedimento estético conhecido como mini lipo em Montes Claros, no norte do estado.

De acordo com o MP-MG, o crime, que ocorreu em 11 de dezembro de 2025, foi classificado como homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, qualificado por motivo torpe.

Cirurgias plásticas

Cirurgia na região do abdômen por Shutterstock
Preparação para cirurgia facial por Shutterstock
Rinoplastia por Shutterstock
Sutiã pós-cirúrgico por Shutterstock
1 de 4
Cirurgia na região do abdômen por Shutterstock

De acordo com o documento, a vítima, de 41 anos, submeteu-se a uma cirurgia denominada Mini Extração Lipídica Ambulatorial (Mela), conhecida vulgarmente como mini lipo, em um consultório alugado que funcionava originalmente como sala de fisioterapia.

Segundo as investigações, a médica, formada há cerca de um ano e sem especialização em cirurgia plástica, realizou o procedimento em local desprovido de estrutura de centro cirúrgico e sem alvará sanitário para intervenções invasivas.

Leia mais

Imagem - Mulher é indenizada após pedir demissão sem saber que estava grávida

Mulher é indenizada após pedir demissão sem saber que estava grávida

Imagem - Padeiro é morto por engano em ataque a tiros ao se abrigar da chuva

Padeiro é morto por engano em ataque a tiros ao se abrigar da chuva

Imagem - Homem mata esposa no Dia da Mulher e pede perdão para família em vídeo após o crime

Homem mata esposa no Dia da Mulher e pede perdão para família em vídeo após o crime

Durante o ato, a médica administrou sedação venosa com Propofol sem a presença de um anestesiologista e sem equipamentos adequados para monitorização cardíaca ou controle de dosagem.

A técnica utilizada foi considerada "grosseiramente arriscada" pelo MP-MG, pois a cânula (pequeno tubo usando no procedimento) foi introduzida em profundidade incompatível com a segurança, atingindo o retroperitônio e a artéria femoral da paciente.

A vítima sofreu choque hemorrágico, caracterizado quando há perda intensa e repentina de sangue. Ela morreu no local, que não tinha itens básicos de socorro, como desfibrilador ou oxigênio.

Tags:

Médica Ministerio Publico

Mais recentes

Imagem - LOL, Tinder, Ifood e mais: saiba quais plataformas devem ser impactadas pela 'Lei Felca'

LOL, Tinder, Ifood e mais: saiba quais plataformas devem ser impactadas pela 'Lei Felca'
Imagem - 'Simples e acolhedora': saiba quem era a mulher que morreu com suspeita de intoxicação após comer pizza

'Simples e acolhedora': saiba quem era a mulher que morreu com suspeita de intoxicação após comer pizza
Imagem - Plataformas vão ter que trocar autodeclaração de idade por meio mais rígido sob pena de bloqueio no país

Plataformas vão ter que trocar autodeclaração de idade por meio mais rígido sob pena de bloqueio no país

MAIS LIDAS

Imagem - Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas
01

Grupo de 18 pessoas fica isolado em trilha na Chapada Diamantina após fortes chuvas

Imagem - Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo
02

Quando estreia a reprise de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo

Imagem - Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco
03

Justiça mantém demissão por justa causa de vigilante que colocou atestado e postou foto em churrasco

Imagem - Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão
04

Milena expulsa do BBB 26? Sister é denunciada após agressão