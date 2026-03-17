MINAS GERAIS

Médica é denunciada por morte de paciente durante mini lipo em local que funcionava como sala de fisioterapia

Profissional não tem especialização em cirurgia plástica

Millena Marques

Publicado em 17 de março de 2026 às 09:47

Cirurgia plástica Crédito: Shutterstock

Uma médica foi denunciada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) pela morte de uma paciente durante um procedimento estético conhecido como mini lipo em Montes Claros, no norte do estado.

De acordo com o MP-MG, o crime, que ocorreu em 11 de dezembro de 2025, foi classificado como homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, qualificado por motivo torpe.

Cirurgias plásticas 1 de 4

De acordo com o documento, a vítima, de 41 anos, submeteu-se a uma cirurgia denominada Mini Extração Lipídica Ambulatorial (Mela), conhecida vulgarmente como mini lipo, em um consultório alugado que funcionava originalmente como sala de fisioterapia.

Segundo as investigações, a médica, formada há cerca de um ano e sem especialização em cirurgia plástica, realizou o procedimento em local desprovido de estrutura de centro cirúrgico e sem alvará sanitário para intervenções invasivas.

Durante o ato, a médica administrou sedação venosa com Propofol sem a presença de um anestesiologista e sem equipamentos adequados para monitorização cardíaca ou controle de dosagem.

A técnica utilizada foi considerada "grosseiramente arriscada" pelo MP-MG, pois a cânula (pequeno tubo usando no procedimento) foi introduzida em profundidade incompatível com a segurança, atingindo o retroperitônio e a artéria femoral da paciente.