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Um em cada cinco carros seminovos ou usados apresenta irregularidades, aponta pesquisa

Indícios de adulteração no chassi ou motor, avarias estruturais e inconsistências na documentação estão entre as irregularidades mais comuns

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 17 de março de 2026 às 11:25

Mudança do critério de valor para peso pode reduzir em até 75% o imposto para carros populares, impactando a arrecadação de estados e municípios.
Um em cada cinco carros seminovos ou usados apresenta irregularidades, aponta pesquisa Crédito: Pedro Ventura/Agência Câmara de Notícias

Um em cada cinco veículos seminovos ou usados pode apresentar algum tipo de irregularidade no Brasil. O dado é de um levantamento interno da rede Super Visão, especializada em vistoria automotiva. Beto Reis, sócio-diretor da Super Visão, diz que entre as irregularidades mais comuns estão a adulteração dos números do chassi e motor, danos na estrutura do veículo. Sem contar a veracidade da documentação.

Considerando que a rede produz mais de 97 mil laudos por mês, desses, cerca de 19 mil veículos possuem algum tipo de apontamento ou não conformidade que precisa de atenção. Reis afirma que esse é um alerta para os consumidores e mostra a importância da vistoria automotiva, que evita surpresas desagradáveis depois da compra.

“Ainda existe um mito de que esse tipo de serviço é caro, o que não é verdade. Nossa vistoria veicular mais completa analisa mais de 200 itens e gera um laudo de confiabilidade, deixando a negociação mais segura”, diz Reis. Para a realização de uma vistoria, o consumidor encontra opções a partir de R$ 450,00.

Atenção na compra

O mercado de carros seminovos e usados continua muito aquecido no Brasil. Em fevereiro deste ano, o setor registrou a venda de 1.363.383 unidades, uma alta de 1,7% em relação a janeiro de 2026. No acumulado do primeiro bimestre, o setor já soma 2.703.716 trocas de propriedade, o que representa um salto de 16,1% na comparação com o mesmo período de 2025 – dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotivos (Fenauto).

Esses números mostram um setor aquecido e confirmam que os consumidores continuam buscando carros seminovos e usados. Por isso, é necessário redobrar os cuidados. “Muitas vezes não há má fé do vendedor, ele apenas pode estar revendendo um veículo que já foi comprado com algum tipo de problema e nem sabia. São situações que podem passar despercebidas em uma avaliação superficial, o que torna a vistoria um processo indispensável durante a pré-compra do veículo”, explica Reis.

Ele ainda diz que vistoriar um automóvel é um cuidado que serve tanto para os carros mais baratos quanto para os de maior valor agregado. “Muitas vezes a aquisição do automóvel é a realização de um sonho e a compra significa a economia de uma vida. Por isso, ela precisa ser feita com cuidado para minimizar os riscos”, analisa.

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