Horóscopo de terça (23/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol em oposição a Netuno e trígono com Urano.

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 05:00

Enquanto nossa humanidade não desenvolve a visão espiritual que lhe brinda com imparcialidade, a única maneira de participar de uma experiência que nos tire do tormento das dúvidas e dilemas é a paixão, já que, enquanto apaixonados, vivemos um estado de exaltação e comunhão que nos brinda com a certeza absoluta de que nascemos para esse momento.

A paixão pode ser de natureza íntima, com uma pessoa em especial, mas também pode ser o fervor que nos leva a abraçar uma causa ou uma ideologia, tanto quanto a devoção ardorosa que experimentamos quando nos entregamos confiantes à adoração do Divino em qualquer de suas formas.

A paixão, por isso, enquanto não desenvolvemos a visão espiritual, continua sendo a única experiência perfeita ao nosso alcance, o único estado em que temos certeza absoluta do que vivemos.

ÁRIES: Quando alguém venha a lhe apresentar alguma verdade inconveniente, depois das reações habituais, procure tomar um tempo para meditar sobre o assunto, até assimilar a nova informação e a acomodar em sua vida interior.

TOURO: É evidente que tudo poderia ser melhor, porém, as coisas são como são e não como a gente imagina que deveriam ser, e quanto antes sua alma adotar uma postura realista diante do cenário, mais fácil vai ser tudo para todos.

GÊMEOS: A boa vontade é a chave mágica que abre todas as portas, porque mesmo que você tenha de lidar com pessoas nada agradáveis, a magia da boa vontade facilitará o contato com elas Procure acentuar sua boa vontade.

CÂNCER: Nada será como antes, nunca mais, porém, apesar de sua alma ser saudosa, nesta parte do caminho será sábio não perder tempo demais nesse sentimento, porque é necessário ir arquitetando o novo futuro. É mesmo por aí.

LEÃO: Mesmo você não tendo entendido o que acontece, ainda assim é melhor continuar avançando, porque as coisas irão se esclarecendo sobre a marcha dos acontecimentos. Em frente com sua luta, que o tempo não espera por ninguém.

VIRGEM: As coisas tendem a correr bastante bem nesta parte do caminho, mas, como sempre, o fator humano complica tudo e, assim, o que poderia ser objeto de celebração acaba envolvendo situações que não merecem celebração.

LIBRA: O encantamento é lindo, mas enganoso. É imprescindível que, nesta parte do caminho, sua alma resista bravamente à tentação de ficar perdendo tempo com a ilusão do encantamento, e se dedicar ao que pode ser feito.

ESCORPIÃO: Aquilo que você poderia fazer, mas que por uma visão estratégica você decida abster de colocar em marcha, é justamente o que precisa ser amadurecido ainda mais, mesmo que a tentação seja chutar o balde.

SAGITÁRIO: A complexidade dos relacionamentos humanos não há de ser desconsiderada nesta parte do caminho, porque apesar das idas e vindas e das promessas quebradas, tudo continua se desenvolvendo da melhor forma possível.

CAPRICÓRNIO: O que você puder fazer para emplacar suas pretensões, encontrará no dia de hoje um cenário mais receptivo, que facilita seus movimentos. Todo dia é dia de atuar, mas há dias, como hoje, mais propícios.

AQUÁRIO: Quanto mais ampla seja sua visão dos acontecimentos, mais fácil será para sua alma aceitar todas as nuances que, vistas de perto, parecem constituir um cenário adverso. Porém, o cenário mais amplo é muito auspicioso.