Thais Carla revela duas conquistas importantes após a bariátrica

Baiana realizou cirurgia há quatro meses e está assídua nos treinos

  Elis Freire

  Elis Freire

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:42

Thais Carla exibe corpo após bariátrica
Thais Carla exibe corpo após bariátrica

Quatro meses após realizar a cirurgia bariátrica, a influenciadora baiana Thais Carla está buscando resultados cada vez melhores com uma rotina assídua de treinos e dieta. Nesta quarta-feira (10),a  bailarina revelou duas grandes conquistas desde que passou pelo cirurgia no final de abril. A famosa exibiu ainda um antes e depois de sua forma física.

"A mudança que vocês veem por fora não é nada perto da revolução que aconteceu aqui dentro. Recuperei a liberdade de fazer coisas simples que eu tinha perdido, como andar de bicicleta sem dor ou correr com minhas filhas até perder o fôlego (o delas, porque o meu tá sobrando!)", destacou, animada com as transformações.

Thais Carla antes e depois da bariátrica

Thais Carla antes da bariátrica
Thais Carla depois da bariátrica
Thais Carla depois da bariátrica por Reprodução
Thais Carla por Reprodução
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thais Carla por Reprodução/Instagram
Thaís Carla por Reprodução
Thaís Carla por Reprodução
Thais Carla posou abraçando o marido e as filhas por Reprodução
Após bariátrica, Thais Carla realiza sonho e emociona fãs com desabafo por Reprodução/Redes Sociais
Thais Carla antes da bariátrica por Reprodução

Thais mandou um recado a quem desacreditou de seu processo. "É claro que com uma mudança assim vêm os comentários. Confesso que até eu mesma duvidei de mim no começo. 'Será que esse novo caminho vai dar certo e eu vou conseguir manter minha saúde em dia?'. Para o azar de quem duvidou, eu estou conseguindo. A obesidade vai além do número da balança. É sobre qualidade de vida", disse em vídeo compartilhado no Instagram.

A baiana revelou recentemente que já perdeu 50 kg desde o procedimento, mas sempre tem reforçado o quanto todo o processo de busca por uma vida mais saudável tem a ajudado em diversas áreas da vida para além da imagem no espelho ou do peso na balança. 

Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos
Thais Carla mostra resultado da rotina de treinos

