INOVAÇÃO

PetroReconcavo cria primeira plataforma de negociação online para compra de gás natural no Brasil

No futuro, serviço poderá ser utilizado para negociar produtos de outras empresas do setor

Donaldson Gomes

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:44

Plataforma lançada em 2024 recebeu atualização Crédito: Divulgação

A PetroReconcavo lançou em junho um novo módulo da sua plataforma digital de comércio de gás natural. Por meio dele, a negociação de preço com os clientes é feita diretamente pelo meio virtual. Este é o segundo módulo do projeto RECVTrade. O primeiro possibilitava a gestão dos contratos já vigentes, programando o envio do gás e outras ações derivadas do relacionamento com o cliente comprador. >

“Estamos criando o primeiro hub de negociação direta de gás natural no país e já pensamos na sua ampliação, com a plataforma sendo também a base de negociação de outras empresas produtoras de gás, prestando serviços desde a compra do insumo até a entrega para o cliente”, informa João Vitor Moreira, vice-presidente de Novos Negócios & M&A.>

A inauguração do primeiro módulo do projeto ocorreu em julho de 2024. Após um período de maturação de quase um ano, o segundo módulo, que evolui para a negociação online, é lançado. >

O novo módulo permite que os clientes acrescentem compras a estoques já adquiridos. Também podem contrapor ofertas ao preço definido pela PetroReconcavo. A tecnologia foi desenvolvida in house com o suporte da empresa especializada, Elo Group. >