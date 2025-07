DESESPERO VIRTUAL

O Instagram caiu? Usuários relatam instabilidade na rede social

160 reclamações foram registradas; Meta não se manifestou

Ao entrar no Instagram na tarde e noite desta quarta-feira (16), os usuários se surpreenderam com instabilidades na plataformas e com a impossibilidade de utilizar algumas funcionalidades. De acordo com site Downdetector, foram registradas pelo menos 160 reclamações e o pico do problema foi por volta de 18h30.>