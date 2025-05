TECNOLOGIA

Como excluir ou transformar em memorial o perfil de rede social de uma pessoa que morreu

O CORREIO consultou as principais plataformas e advogadas especialistas em direito digital

Carolina Cerqueira

Publicado em 4 de maio de 2025 às 11:00

Símbolo no TikTok indica que a conta foi transformada em memorial Crédito: Captura de tela

Kalu, que era vocalista da banda Forró da Gota, estava internado após ter sofrido um AVC quando, deitado em uma cama de hospital, conseguiu usar o rosto para fazer o reconhecimento facial da autenticação em dois fatores. Ele queria que a amiga Ana Paula Matos pudesse ter acesso ao perfil pessoal dele e ao perfil da banda para divulgar a campanha solidária de ajuda com os custos do tratamento. O episódio foi até motivo de risadas na hora. >

O forrozeiro morreu no dia 13 de dezembro de 2024. Ana Paula não soube o que fazer com o perfil pessoal e queria transferir o acesso do perfil da banda para os integrantes, também sem saber como. >

A escolha mais comum feita para contas de pessoas que já morreram é a transformação em memorial. Esse foi o caso da conta no TikTok do cantor inglês Liam Payne, que foi membro da banda One Direction e morreu em outubro de 2024. No topo do perfil, acima do nome e da foto, um símbolo de uma vela ao lado da expressão “Em memória” aparece. >

Ao clicar no ícone, é possível ler a explicação: “Esta conta foi transformada num memorial. As contas transformadas em memorial são um lugar para celebrar a vida de uma pessoa depois de esta falecer”. A última postagem do perfil foi em fevereiro daquele ano, bem antes da morte. Mais de 104 milhões de pessoas continuam seguindo o artista. >

Esta opção pode ser adotada no TikTok, Instagram e Facebook. No Kwai, só é possível solicitar a exclusão. Como descreve o Facebook, as contas transformadas em memorial são espaços onde lembranças da pessoa que morreu podem ser compartilhadas, a depender do tipo de configuração. A conta vai ficar protegida contra invasões e não poderá mais realizar publicações próprias. >

Vale lembrar que as plataformas podem desativar a conta caso identifiquem que ela não está mais sendo usada, considerando um período de 180 dias. Tanto para a decisão de transformação em memorial quanto de exclusão, é preciso que uma pessoa próxima, no perfil dela mesma, faça a solicitação na plataforma para o perfil do usuário que morreu. Em geral, é necessário enviar um documento que comprove a morte, como a certidão de óbito. >

Como transformar uma conta em memorial ou excluí-la

*Caso não seja um familiar, primeiro entre em contato com a família da pessoa que faleceu >

Para o Instagram: >

Acesse https://bit.ly/4gbHkaP para remover a conta de uma pessoa falecida >

Acesse https://bit.ly/3Ea8cun para transformar a conta de uma pessoa falecida em memorial >

Preencha os formulários >

Para o Facebook: >

Clique em “Central de Ajuda”, depois em “Como gerenciar sua conta” >

Clique em “Como administrar a conta de uma pessoa falecida” e, em seguida, em “Solicitação para memorializar ou excluir uma conta” >

Caso queira a exclusão, clique em “Como solicitar a remoção da conta do Facebook de um familiar falecido” e envie sua solicitação >

Caso queira a transformação em memorial, clique em “Como informar ao Facebook sobre o falecimento de uma pessoa ou sobre uma conta que precisa ser transformada em memorial”. Depois, clique em “Entre em contato conosco” e preencha o formulário >

Para o TikTok: >

Clique em “Central de Ajuda”, “Relatar um problema” e “Consulta Geral da Conta” >

Caso queira a exclusão, clique em “Solicitar a exclusão da conta de uma pessoa falecida” >

Caso queira a transformação em memorial, clique em “Transforme a conta de uma pessoa falecida em um memorial” >

Siga as instruções do formulário >

Para o Kwai: >