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AO VIVO: assista Bahia e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

As equipes se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador

Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados, mas em cenários distintos. O Tricolor baiano tenta encerrar a sequência de seis jogos sem vencer e aliviar a pressão sobre Rogério Ceni, enquanto os gaúchos buscam deixar a zona de rebaixamento após avançarem na Copa do Brasil.