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AO VIVO: assista Bahia e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

As equipes se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de maio de 2026 às 15:55

Bahia
Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados, mas em cenários distintos. O Tricolor baiano tenta encerrar a sequência de seis jogos sem vencer e aliviar a pressão sobre Rogério Ceni, enquanto os gaúchos buscam deixar a zona de rebaixamento após avançarem na Copa do Brasil.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
1 de 14
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

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Tags:

Bahia Campeonato Brasileiro Grêmio

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