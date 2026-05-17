AO VIVO: assista Bahia e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro

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Pedro Carreiro
Publicado em 17 de maio de 2026 às 15:55
Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes pressionadas por resultados, mas em cenários distintos. O Tricolor baiano tenta encerrar a sequência de seis jogos sem vencer e aliviar a pressão sobre Rogério Ceni, enquanto os gaúchos buscam deixar a zona de rebaixamento após avançarem na Copa do Brasil.
Campanha do Bahia na Série A