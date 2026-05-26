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Yasmin Brunet diz que ETs estão na Terra e fingindo que são humanos: 'Nem tudo é o que parece'

Modelo se manifestou após EUA divulgarem novos arquivos sobre OVNIs

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de maio de 2026 às 10:48

Yasmin Brunet
Yasmin Brunet Crédito: Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet voltou a falar em suas redes sociais sobre ETs. A modelo defendeu a existência de extraterrestres vivendo na Terra, disfarçados de humanos. Ela já afirmou outras vezes que acredita em aliens e deixou claro que não liga para os julgamentos.

"Se a galera ficou chocada com o governo americano mostrando aqueles vídeos ridículos de ovnis que não dá pra ver nada, quero ver quando eles finalmente falarem que tem raças de ets aqui na terra fingindo que são humanos…", postou Yasmin no X, antigo Twitter.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet: antes e depois por João Cotta/Rede Globo e Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet: antes e depois por João Cotta/Rede Globo e Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet no BBB 24 por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet ao deixar o BBB 24 por João Cotta/Rede Globo
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram
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Yasmin Brunet mostrou antes e depois após perder 25kg por Reprodução/Instagram

"E, sim, podem julgar e falar que eu sou maluca kkkk, sou mesmo, mas isso é verdade. E cuidado com as coisas que vão aparecer no céu… nem tudo é o que parece", acrescentou a ex-BBB.

A manifestação de Yasmin aconteceu após o Pentágono, sede do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, divulgar um segundo lote com mais de 50 vídeos de objetos voadores não identificados (OVNIs). Os arquivos vieram a público por uma determinação do presidente norte-americano, Donald Trump. 

Yasmin Brunet no X
Yasmin Brunet no X Crédito: Reprodução

O primeiro lote foi divulgado há duas semanas e, até o momento, foram liberados 222 arquivos. Entre os registros divulgados pelo governo americano, existe um vídeo no qual a Força Aérea dos EUA estaria abatendo um OVNI. A ação teria acontecido em 12 de fevereiro de 2023 na fronteira do país com o Canadá. 

"Esses arquivos, ocultos por trás de classificações, há muito alimentam especulações justificadas, e é hora de o povo americano vê-los por si mesmo", disse o secretário de Defesa, Pete Hegseth, em um comunicado. "Nenhum outro presidente ou administração na história cumpriu esse nível de transparência sobre UAPs", completou, referindo-se ao que o Departamento de Defesa agora chama de fenômenos anômalos não identificados, mas que a maioria das pessoas chama de óvnis, ou objetos voadores não identificados.

Essa não é a primeira vez que Yasmin fala sobre ETs. No BBB 24, a modelo expôs suas supostas experiências com extraterrestres. Em uma conversa com Rodriguinho e Michel, ela disse que já viu um extraterrestre durante uma meditação. A modelo também disse que acreditava que eles estavam vindo para a Terra: "Eles estão para vir, gente, é só ver as paradas do Pentágono. Está todo mundo falando que é real. Os EUA falaram que é real".

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Yasmin Brunet Extraterrestre

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