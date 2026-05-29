Cor e número da sorte de hoje (29 de maio): sexta-feira favorece conquistas, reencontros e decisões que abrem caminhos

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Giuliana Mancini
Publicado em 29 de maio de 2026 às 09:00
A sexta-feira, dia 29 de maio, chega com uma energia dinâmica, favorecendo contatos importantes, soluções para questões pendentes e momentos de maior proximidade com pessoas queridas. É um dia que estimula a troca de ideias, a construção de novos planos e a percepção de oportunidades que podem fazer diferença nos próximos dias. Pequenos avanços tendem a gerar grandes resultados quando acompanhados de foco e determinação. Veja a previsão do site "India TV News".
Áries: Hoje será importante equilibrar seus interesses com os das pessoas ao redor. Conversas produtivas podem abrir portas e trazer oportunidades que não estavam nos seus planos.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 18
Touro: O dia favorece soluções para assuntos que pareciam travados. Sua capacidade de agir com calma e estratégia ajudará a transformar desafios em vantagens.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número da sorte: 22
Gêmeos: Sua comunicação estará em destaque e poderá render bons resultados em negociações e projetos. Confie mais na sua própria visão ao tomar decisões importantes.
Cor da sorte: Verde-esmeralda
Número da sorte: 5
O cachorro que representa cada signo
Câncer: O momento pede atenção aos detalhes e mais organização antes de agir. Uma notícia relacionada a trabalho ou finanças pode trazer ânimo extra para seguir em frente.
Cor da sorte: Amarelo-ouro
Número da sorte: 14
Leão: A sexta-feira favorece reconhecimento, crescimento e fortalecimento de vínculos familiares. Você tende a perceber com mais clareza o valor dos esforços recentes.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 7
Virgem: Sua criatividade estará mais forte e poderá trazer soluções inteligentes para situações do cotidiano. O dia também favorece momentos agradáveis ao lado de quem você gosta.
Cor da sorte: Verde-oliva
Número da sorte: 28
O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo
Libra: O clima será favorável para encontros, convites e boas conversas. Aproveite para fortalecer laços e evitar preocupações desnecessárias com o que não pode controlar.
Cor da sorte: Rosa-claro
Número da sorte: 11
Escorpião: O dia favorece iniciativas ligadas a dinheiro, carreira e novos projetos. Sua determinação pode atrair oportunidades interessantes e conexões valiosas.
Cor da sorte: Prata
Número da sorte: 30
Sagitário: Uma novidade ou mensagem inesperada pode trazer mais entusiasmo para a sua sexta-feira. Confie no seu potencial, mas sem revelar todos os seus planos.
Cor da sorte: Amarelo-mostarda
Número da sorte: 9
O esmalte que é a cara de cada signo
Capricórnio: Você tende a se sentir mais seguro para tomar decisões e organizar objetivos futuros. O dia favorece planejamento, disciplina e avanços graduais.
Cor da sorte: Azul-cobalto
Número da sorte: 16
Aquário: O momento favorece novidades profissionais e contatos promissores. Sua capacidade de inovar e pensar diferente será uma das suas maiores forças hoje.
Cor da sorte: Vermelho-rubi
Número da sorte: 25
Peixes: A sexta-feira traz uma energia acolhedora e positiva para a vida pessoal. Questões financeiras podem mostrar sinais de melhora, trazendo mais tranquilidade.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 12