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Cor e número da sorte de hoje (29 de maio): sexta-feira favorece conquistas, reencontros e decisões que abrem caminhos

O dia traz oportunidades para fortalecer relações, avançar em projetos e encerrar a semana com mais confiança e clareza

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, dia 29 de maio, chega com uma energia dinâmica, favorecendo contatos importantes, soluções para questões pendentes e momentos de maior proximidade com pessoas queridas. É um dia que estimula a troca de ideias, a construção de novos planos e a percepção de oportunidades que podem fazer diferença nos próximos dias. Pequenos avanços tendem a gerar grandes resultados quando acompanhados de foco e determinação. Veja a previsão do site "India TV News".

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Áries: Hoje será importante equilibrar seus interesses com os das pessoas ao redor. Conversas produtivas podem abrir portas e trazer oportunidades que não estavam nos seus planos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 18

Touro: O dia favorece soluções para assuntos que pareciam travados. Sua capacidade de agir com calma e estratégia ajudará a transformar desafios em vantagens.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 22

Gêmeos: Sua comunicação estará em destaque e poderá render bons resultados em negociações e projetos. Confie mais na sua própria visão ao tomar decisões importantes.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 5

O cachorro que representa cada signo

Cachorros por Shutterstock
Áries – Beagle: Cheio de energia, curioso e teimoso. O Beagle é um líder que segue seu impulso, exatamente como a coragem do ariano. por Shutterstock
Touro – Bulldog Inglês: Aprecia a rotina, o conforto e uma boa soneca. É leal, calmo e tem aquela determinação taurina infalível. por Shutterstock
Gêmeos – Border Collie: Inteligente e comunicativo, precisa de estímulo constante para sua mente ágil, assim como o geminiano inquieto. por Shutterstock
Câncer – Labrador: Dócil, protetor e apegado à família. O Labrador é puro coração e sensibilidade, a cara do acolhimento de Câncer. por Shutterstock
Leão – Golden Retriever: Carismático e exuberante, é o centro das atenções em qualquer lugar. Brilha com uma vitalidade tipicamente leonina. por Shutterstock
Virgem – Poodle: Observador e inteligente, tem instinto apurado para a ordem. É metódico e dedicado, o reflexo do espírito de Virgem. por Shutterstock
Libra – Cavalier King Charles Spaniel: Elegante e equilibrado, é mestre na diplomacia canina. Busca sempre a harmonia nas relações, como os librianos. por Shutterstock
Escorpião – Doberman: Intenso, leal e envolto em uma aura de proteção. Reflete a força, a coragem e o magnetismo de Escorpião. por Shutterstock
Sagitário – Vira-lata Caramelo: Independente, aventureiro e amigo de todos. Representa a liberdade e o espírito livre sagitariano. por Shutterstock
Capricórnio – Schnauzer: Sério, disciplinado e focado. Possui a maturidade, a resistência e a postura que o signo de Capricórnio exige. por Shutterstock
Aquário – Jack Russell Terrier: Invisível às regras e imprevisível. É um cão criativo e independente, a cara da mente inovadora de Aquário. por Shutterstock
Peixes – Pug: Afetuoso e sensível, parece estar sempre sonhando acordado. Acalma a alma e se conecta com o lado lúdico de Peixes. por Shutterstock
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Cachorros por Shutterstock

Câncer: O momento pede atenção aos detalhes e mais organização antes de agir. Uma notícia relacionada a trabalho ou finanças pode trazer ânimo extra para seguir em frente.

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Número da sorte: 14

Leão: A sexta-feira favorece reconhecimento, crescimento e fortalecimento de vínculos familiares. Você tende a perceber com mais clareza o valor dos esforços recentes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Virgem: Sua criatividade estará mais forte e poderá trazer soluções inteligentes para situações do cotidiano. O dia também favorece momentos agradáveis ao lado de quem você gosta.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 28

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Libra: O clima será favorável para encontros, convites e boas conversas. Aproveite para fortalecer laços e evitar preocupações desnecessárias com o que não pode controlar.

Cor da sorte: Rosa-claro

Número da sorte: 11

Escorpião: O dia favorece iniciativas ligadas a dinheiro, carreira e novos projetos. Sua determinação pode atrair oportunidades interessantes e conexões valiosas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 30

Sagitário: Uma novidade ou mensagem inesperada pode trazer mais entusiasmo para a sua sexta-feira. Confie no seu potencial, mas sem revelar todos os seus planos.

Cor da sorte: Amarelo-mostarda

Número da sorte: 9

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Capricórnio: Você tende a se sentir mais seguro para tomar decisões e organizar objetivos futuros. O dia favorece planejamento, disciplina e avanços graduais.

Cor da sorte: Azul-cobalto

Número da sorte: 16

Aquário: O momento favorece novidades profissionais e contatos promissores. Sua capacidade de inovar e pensar diferente será uma das suas maiores forças hoje.

Cor da sorte: Vermelho-rubi

Número da sorte: 25

Peixes: A sexta-feira traz uma energia acolhedora e positiva para a vida pessoal. Questões financeiras podem mostrar sinais de melhora, trazendo mais tranquilidade.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 12

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Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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