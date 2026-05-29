ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (29 de maio): sexta-feira favorece conquistas, reencontros e decisões que abrem caminhos

O dia traz oportunidades para fortalecer relações, avançar em projetos e encerrar a semana com mais confiança e clareza

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, dia 29 de maio, chega com uma energia dinâmica, favorecendo contatos importantes, soluções para questões pendentes e momentos de maior proximidade com pessoas queridas. É um dia que estimula a troca de ideias, a construção de novos planos e a percepção de oportunidades que podem fazer diferença nos próximos dias. Pequenos avanços tendem a gerar grandes resultados quando acompanhados de foco e determinação. Veja a previsão do site "India TV News".

Áries: Hoje será importante equilibrar seus interesses com os das pessoas ao redor. Conversas produtivas podem abrir portas e trazer oportunidades que não estavam nos seus planos.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 18

Touro: O dia favorece soluções para assuntos que pareciam travados. Sua capacidade de agir com calma e estratégia ajudará a transformar desafios em vantagens.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 22

Gêmeos: Sua comunicação estará em destaque e poderá render bons resultados em negociações e projetos. Confie mais na sua própria visão ao tomar decisões importantes.

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 5

O cachorro que representa cada signo 1 de 13

Câncer: O momento pede atenção aos detalhes e mais organização antes de agir. Uma notícia relacionada a trabalho ou finanças pode trazer ânimo extra para seguir em frente.

Cor da sorte: Amarelo-ouro

Número da sorte: 14

Leão: A sexta-feira favorece reconhecimento, crescimento e fortalecimento de vínculos familiares. Você tende a perceber com mais clareza o valor dos esforços recentes.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 7

Virgem: Sua criatividade estará mais forte e poderá trazer soluções inteligentes para situações do cotidiano. O dia também favorece momentos agradáveis ao lado de quem você gosta.

Cor da sorte: Verde-oliva

Número da sorte: 28

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Libra: O clima será favorável para encontros, convites e boas conversas. Aproveite para fortalecer laços e evitar preocupações desnecessárias com o que não pode controlar.

Cor da sorte: Rosa-claro

Número da sorte: 11

Escorpião: O dia favorece iniciativas ligadas a dinheiro, carreira e novos projetos. Sua determinação pode atrair oportunidades interessantes e conexões valiosas.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 30

Sagitário: Uma novidade ou mensagem inesperada pode trazer mais entusiasmo para a sua sexta-feira. Confie no seu potencial, mas sem revelar todos os seus planos.

Cor da sorte: Amarelo-mostarda

Número da sorte: 9

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Capricórnio: Você tende a se sentir mais seguro para tomar decisões e organizar objetivos futuros. O dia favorece planejamento, disciplina e avanços graduais.

Cor da sorte: Azul-cobalto

Número da sorte: 16

Aquário: O momento favorece novidades profissionais e contatos promissores. Sua capacidade de inovar e pensar diferente será uma das suas maiores forças hoje.

Cor da sorte: Vermelho-rubi

Número da sorte: 25

Peixes: A sexta-feira traz uma energia acolhedora e positiva para a vida pessoal. Questões financeiras podem mostrar sinais de melhora, trazendo mais tranquilidade.

Cor da sorte: Preto