ASTROLOGIA

3 signos recebem uma boa notícia hoje (29 de maio) e ganham um novo ânimo para seguir em frente

Depois de semanas de dúvidas e desgaste, alguns signos finalmente encontram motivos concretos para voltar a acreditar nos próprios planos

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 07:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, 29 de maio, chega com uma energia de fechamento e clareza para alguns signos. Depois de um período marcado por cobranças, ansiedade e dúvidas, surge uma sensação diferente: a de que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Pequenas vitórias, boas notícias e mudanças de perspectiva ajudam a trazer mais confiança para seguir em frente. Para três signos, o dia marca um momento de renovação emocional e a percepção de que muito do que parecia travado já começa a se movimentar nos bastidores. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você percebe que algumas preocupações estavam ocupando espaço demais na sua mente. Nesta sexta-feira, uma conversa, uma resposta aguardada ou até mesmo uma simples mudança de perspectiva ajuda a aliviar esse peso. O mais importante é que você volta a confiar no próprio ritmo. Nem tudo aconteceu no tempo que queria, mas agora fica mais fácil enxergar que houve evolução, mesmo quando ela parecia invisível. A sensação de estabilidade emocional retorna e traz mais tranquilidade para os próximos passos.

Dica cósmica: Nem toda conquista chega fazendo barulho. Algumas aparecem na forma de paz.

Decoração que é a cara de Touro 1 de 10

Leão: Depois de enfrentar situações desgastantes ou pessoas que testaram sua paciência, você sente que recupera o controle da própria energia. Existe uma vontade maior de focar no que faz sentido e deixar de lado disputas desnecessárias. O dia favorece reencontros com pessoas queridas, momentos de diversão e até notícias capazes de aumentar sua confiança. Você termina maio com a sensação de que está voltando a ser protagonista da própria história.

Dica cósmica: Direcione sua atenção para aquilo que fortalece você, não para o que apenas consome sua energia.

Decoração que é a cara de Leão 1 de 10

Peixes: Uma fase de dúvidas começa a perder força. Você não precisa ter todas as respostas para perceber que está no caminho certo. Nesta sexta-feira, algo acontece para lembrar que existe muito mais potencial à sua frente do que obstáculos atrás de você. Projetos, planos pessoais ou questões emocionais começam a parecer mais leves. A inspiração retorna e traz aquela vontade de sonhar grande novamente.

Dica cósmica: Confie mais na direção que seu coração já está apontando há algum tempo.