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Hoje (29 de maio) pode trazer respostas que você procurava há semanas, principalmente no amor, no trabalho e em decisões que envolvem o futuro

A sexta-feira chega com uma energia mais reflexiva e favorece conversas sinceras, planejamento e atitudes tomadas com mais maturidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo
Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 29 de maio, pede calma antes de agir e mais atenção ao que está acontecendo nos bastidores. Muitas situações que pareciam confusas começam a ganhar clareza, principalmente em relacionamentos e questões profissionais. Também será um bom momento para rever prioridades, organizar finanças e fortalecer laços que realmente fazem diferença na sua vida. Veja a previsão do site "Economic Times".

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Áries: Hoje os relacionamentos estarão em destaque e algumas conversas podem exigir mais paciência da sua parte. No trabalho, a cooperação será mais eficiente do que tentar resolver tudo sozinho. No amor, o momento favorece cumplicidade e aproximação. Dica cósmica: Escutar pode ser mais poderoso do que responder.

Touro: A sexta-feira favorece produtividade, organização e soluções práticas para problemas que vinham se arrastando. Você pode sentir mais clareza para lidar com questões profissionais e financeiras. Nas relações, evite insistir em ter sempre a última palavra. Dica cósmica: Flexibilidade também é uma demonstração de força.

Gêmeos: Hoje a criatividade e a comunicação estarão em alta. O dia favorece novas ideias, contatos importantes e decisões ligadas ao futuro. Apenas tente controlar gastos impulsivos ou promessas feitas no entusiasmo do momento. Dica cósmica: Pense no longo prazo antes de agir.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
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Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

Câncer: O dia traz mais sensibilidade e necessidade de equilíbrio emocional. Questões familiares ou domésticas podem ganhar destaque e exigir mais maturidade. No trabalho, mantenha o foco mesmo diante de pressões externas. Dica cósmica: Sua tranquilidade vale mais do que qualquer discussão.

Leão: Hoje sua capacidade de liderança será percebida por quem está ao seu redor. Conversas importantes podem abrir portas ou esclarecer mal-entendidos. No amor, tente diminuir expectativas excessivas e valorizar o que já existe. Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer exatamente como você imaginou.

Virgem: A sexta-feira favorece planejamento financeiro, estabilidade e decisões práticas. Você pode enxergar soluções simples para situações que pareciam complicadas. Nas relações, a confiança será construída através de pequenas atitudes. Dica cósmica: Segurança nasce da constância.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
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Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Libra: Hoje você estará mais consciente dos próprios sentimentos e das necessidades dos outros. O dia favorece acordos, reconciliações e conversas importantes. Apenas evite absorver problemas que não pertencem a você. Dica cósmica: Colocar limites também é um ato de amor.

Escorpião: O momento favorece reflexão, cura emocional e reorganização de prioridades. Você pode sentir necessidade de se afastar de ambientes desgastantes para recuperar energia. No amor, sinceridade será fundamental. Dica cósmica: Algumas respostas surgem quando você para de forçar.

Sagitário: Hoje amizades, projetos e planos futuros ganham destaque. O dia favorece conexões importantes e oportunidades que podem surgir através de contatos inesperados. Só evite agir por impulso com dinheiro. Dica cósmica: Grandes resultados começam com escolhas pequenas.

Red flags de cada signo no trabalho

Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Touro: apego ao processo - apresentar uma resistência silenciosa e implacável a adotar uma nova ferramenta ou software, defendendo o método antigo que já funciona perfeitamente há anos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Gêmeos: hiperatividade criativa - abrir dezenas de abas de referência simultâneas e propor três caminhos editoriais completamente diferentes antes mesmo de finalizar o primeiro rascunho por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Câncer: superproteção do projeto - apegar-se demais à ideia original de uma pauta ou campanha e encarar os feedbacks técnicos de edição ou cortes como algo pessoal por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Leão: centralização estética - assumir o controle total dos slides ou da identidade visual do projeto por achar genuinamente que ninguém vai dar o acabamento premium que a apresentação merece por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Virgem: perfeccionismo paralisante - reter a entrega final para revisar detalhes invisíveis, microajustes de formatação ou espaçamentos que ninguém mais na equipe vai notar por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Libra: busca por consenso infinito - demorar para tomar uma decisão estratégica ou aprovar um layout por querer ouvir a opinião de absolutamente toda a equipe para garantir que todos fiquem satisfeitos por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Escorpião: centralização silenciosa - reter o andamento de um projeto ou dados importantes até ter controle total sobre a execução, deixando a equipe sem atualizações até o último minuto por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Sagitário: otimismo irreal de prazos - aceitar demandas pesadas de múltiplos projetos jurando que entrega tudo com facilidade, subestimando o tempo real necessário e correndo para dar conta na última hora por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Capricórnio: workaholismo impositivo - enviar atualizações, e-mails ou cobranças detalhadas fora do horário comercial, criando uma pressão silenciosa para que o time continue conectado por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Aquário: inovação disruptiva desnecessária - propor uma mudança radical de metodologia ou software em um fluxo que já está consolidado e funcionando, apenas pelo desejo de testar algo novo ou fora do comum por Imagem gerada por IA
Red flag no trabalho de Peixes: distração conceitual - mergulhar tanto no desenvolvimento criativo e na parte poética de uma pauta que acaba esquecendo de preencher relatórios, atas de reunião ou planilhas burocráticas essenciais por Imagem gerada por IA
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Red flag no trabalho de Áries: autonomia precipitada - começar a executar o projeto e criar os arquivos antes mesmo da reunião de alinhamento terminar, atropelando o planejamento e a estratégia da equipe por Imagem gerada por IA

Capricórnio: A sexta-feira favorece crescimento profissional e reconhecimento pelos seus esforços. Você pode sentir mais pressão do que o normal, mas também terá mais clareza para lidar com responsabilidades. No amor, procure estar mais presente emocionalmente. Dica cósmica: Equilibrar trabalho e afeto faz toda diferença.

Aquário: Hoje será um ótimo momento para aprender, trocar experiências e ampliar horizontes. Conversas inspiradoras podem trazer novas perspectivas sobre projetos e relacionamentos. Dica cósmica: Mantenha a mente aberta para o inesperado.

Peixes: O dia favorece transformações internas e decisões mais conscientes sobre dinheiro e emoções. Você pode perceber que algumas preocupações já não merecem tanta energia. No amor, sinceridade e maturidade fortalecem os vínculos. Dica cósmica: O que traz paz merece permanecer.

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