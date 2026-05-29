ASTROLOGIA

Hoje (29 de maio) pode trazer respostas que você procurava há semanas, principalmente no amor, no trabalho e em decisões que envolvem o futuro

A sexta-feira chega com uma energia mais reflexiva e favorece conversas sinceras, planejamento e atitudes tomadas com mais maturidade

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de maio de 2026 às 03:00

Signos e horóscopo Crédito: Imagem gerada por IA

O dia de hoje, 29 de maio, pede calma antes de agir e mais atenção ao que está acontecendo nos bastidores. Muitas situações que pareciam confusas começam a ganhar clareza, principalmente em relacionamentos e questões profissionais. Também será um bom momento para rever prioridades, organizar finanças e fortalecer laços que realmente fazem diferença na sua vida. Veja a previsão do site "Economic Times".

Áries: Hoje os relacionamentos estarão em destaque e algumas conversas podem exigir mais paciência da sua parte. No trabalho, a cooperação será mais eficiente do que tentar resolver tudo sozinho. No amor, o momento favorece cumplicidade e aproximação. Dica cósmica: Escutar pode ser mais poderoso do que responder.

Touro: A sexta-feira favorece produtividade, organização e soluções práticas para problemas que vinham se arrastando. Você pode sentir mais clareza para lidar com questões profissionais e financeiras. Nas relações, evite insistir em ter sempre a última palavra. Dica cósmica: Flexibilidade também é uma demonstração de força.

Gêmeos: Hoje a criatividade e a comunicação estarão em alta. O dia favorece novas ideias, contatos importantes e decisões ligadas ao futuro. Apenas tente controlar gastos impulsivos ou promessas feitas no entusiasmo do momento. Dica cósmica: Pense no longo prazo antes de agir.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Câncer: O dia traz mais sensibilidade e necessidade de equilíbrio emocional. Questões familiares ou domésticas podem ganhar destaque e exigir mais maturidade. No trabalho, mantenha o foco mesmo diante de pressões externas. Dica cósmica: Sua tranquilidade vale mais do que qualquer discussão.

Leão: Hoje sua capacidade de liderança será percebida por quem está ao seu redor. Conversas importantes podem abrir portas ou esclarecer mal-entendidos. No amor, tente diminuir expectativas excessivas e valorizar o que já existe. Dica cósmica: Nem tudo precisa acontecer exatamente como você imaginou.

Virgem: A sexta-feira favorece planejamento financeiro, estabilidade e decisões práticas. Você pode enxergar soluções simples para situações que pareciam complicadas. Nas relações, a confiança será construída através de pequenas atitudes. Dica cósmica: Segurança nasce da constância.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Libra: Hoje você estará mais consciente dos próprios sentimentos e das necessidades dos outros. O dia favorece acordos, reconciliações e conversas importantes. Apenas evite absorver problemas que não pertencem a você. Dica cósmica: Colocar limites também é um ato de amor.

Escorpião: O momento favorece reflexão, cura emocional e reorganização de prioridades. Você pode sentir necessidade de se afastar de ambientes desgastantes para recuperar energia. No amor, sinceridade será fundamental. Dica cósmica: Algumas respostas surgem quando você para de forçar.

Sagitário: Hoje amizades, projetos e planos futuros ganham destaque. O dia favorece conexões importantes e oportunidades que podem surgir através de contatos inesperados. Só evite agir por impulso com dinheiro. Dica cósmica: Grandes resultados começam com escolhas pequenas.

Red flags de cada signo no trabalho 1 de 12

Capricórnio: A sexta-feira favorece crescimento profissional e reconhecimento pelos seus esforços. Você pode sentir mais pressão do que o normal, mas também terá mais clareza para lidar com responsabilidades. No amor, procure estar mais presente emocionalmente. Dica cósmica: Equilibrar trabalho e afeto faz toda diferença.

Aquário: Hoje será um ótimo momento para aprender, trocar experiências e ampliar horizontes. Conversas inspiradoras podem trazer novas perspectivas sobre projetos e relacionamentos. Dica cósmica: Mantenha a mente aberta para o inesperado.