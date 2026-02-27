AMOR DE PET

Disputa por cachorro é decidida em delegacia após reação do animal ao ver tutor: 'Correu e começou a fazer festa'

O tutor se emocionou com o reencontro após dois meses longe de Endy

Endy é uma cachorrinha de oito anos da raça Shih Tzu, que fugiu da casa do tutor, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, no dia 15 de dezemebro. Desde o desaparecimento, o homem mobilizou a comunidade do litoral para achar o animal perdido. Recentemente, o tutor descobriu que a cadela foi encontrada dois meses depois, mas que está morando com uma família desconhecida. Procurada, alegou que o animalzinho sempre viveu lá. Diante do impasse, o caso foi parar na delegacia e teve uma solução nessa quarta-feira (25). As informações são do G1 Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da Polícia Civil, o tutor ficou sabendo, por meio de conhecidos em uma rede social, que uma mulher de 34 anos havia se apresentado como a real tutora da cachorrinha e a levado para casa. Ele teria confrontado a suposta dona, mas ela se recusou a devolver Endy. Diante do impasse, o homem registrou um boletim de ocorrência, levando a delegacia a investigar o caso.

Depois do cumprimento de mandados de busca e apreensão, Endy foi levada para a delegacia nessa quarta-feira. Diante do caso inusitado, a delegada responsável pela investigação, Luana Medeiros, teve a ideia de colocar o cão e o tutor no mesmo ambiente para ver a reação do animal. A decisão foi certeira.

“A gente sabe que o cachorrinho reconhece o dono mesmo depois de muito tempo afastado. Ele levou a caixa de transporte usada pela Endy desde filhote, um objeto pelo qual ela tem grande apego e onde costumava dormir. Assim que a gente soltou ela no pátio, a cadelinha correu diretamente até a caixa, deitou dentro dela e, em seguida, procurou ele e começou a fazer festa", contou.

O tutor se emocionou com o reencontro após dois meses longe de Endy. Além do reconhecimento – que serviu como prova –, a delegada explicou que a mulher confessou que o animal não era dela, mas que decidiu permanecer com ele mesmo assim. A Polícia ainda apreendeu um outro Shih Tzu na mesma casa em que Endy estava. Esse segundo animal estava com sarna e desenvolveu dermatite atópica. A delegada pontuou que o cão não será devolvido para a mulher, já que há indícios de maus-tratos.