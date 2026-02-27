Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Disputa por cachorro é decidida em delegacia após reação do animal ao ver tutor: 'Correu e começou a fazer festa'

O tutor se emocionou com o reencontro após dois meses longe de Endy

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 13:53

Disputa por cachorro é decidida em delegacia após reação do animal ao ver tutor: 'Correu e começou a fazer festa'
Disputa por cachorro é decidida em delegacia após reação do animal ao ver tutor: 'Correu e começou a fazer festa' Crédito: Reprodução

Endy é uma cachorrinha de oito anos da raça Shih Tzu, que fugiu da casa do tutor, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, no dia 15 de dezemebro. Desde o desaparecimento, o homem mobilizou a comunidade do litoral para achar o animal perdido. Recentemente, o tutor descobriu que a cadela foi encontrada dois meses depois, mas que está morando com uma família desconhecida. Procurada, alegou que o animalzinho sempre viveu lá. Diante do impasse, o caso foi parar na delegacia e teve uma solução nessa quarta-feira (25). As informações são do G1 Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da Polícia Civil, o tutor ficou sabendo, por meio de conhecidos em uma rede social, que uma mulher de 34 anos havia se apresentado como a real tutora da cachorrinha e a levado para casa. Ele teria confrontado a suposta dona, mas ela se recusou a devolver Endy. Diante do impasse, o homem registrou um boletim de ocorrência, levando a delegacia a investigar o caso.

Depois do cumprimento de mandados de busca e apreensão, Endy foi levada para a delegacia nessa quarta-feira. Diante do caso inusitado, a delegada responsável pela investigação, Luana Medeiros, teve a ideia de colocar o cão e o tutor no mesmo ambiente para ver a reação do animal. A decisão foi certeira.

“A gente sabe que o cachorrinho reconhece o dono mesmo depois de muito tempo afastado. Ele levou a caixa de transporte usada pela Endy desde filhote, um objeto pelo qual ela tem grande apego e onde costumava dormir. Assim que a gente soltou ela no pátio, a cadelinha correu diretamente até a caixa, deitou dentro dela e, em seguida, procurou ele e começou a fazer festa", contou.

O tutor se emocionou com o reencontro após dois meses longe de Endy. Além do reconhecimento – que serviu como prova –, a delegada explicou que a mulher confessou que o animal não era dela, mas que decidiu permanecer com ele mesmo assim. A Polícia ainda apreendeu um outro Shih Tzu na mesma casa em que Endy estava. Esse segundo animal estava com sarna e desenvolveu dermatite atópica. A delegada pontuou que o cão não será devolvido para a mulher, já que há indícios de maus-tratos.

O animal já recebeu um tratamento inicial, mas precisará de mais cuidados veterinários e busca, a partir de agora, um novo adotante. A mulher, que não teve sua identidade divulgada, responderá pelos crimes de estelionato e maus-tratos.

Mais recentes

Imagem - Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica

Aluna da USP acusada de desviar R$ 1 milhão é condenada por golpe de R$ 192 mil em lotérica
Imagem - Advogada e policial achados mortos foram encontrados pela mãe dela

Advogada e policial achados mortos foram encontrados pela mãe dela
Imagem - Saiba quais erros comuns levam à malha fina e podem bloquear a restituição no IR 2026

Saiba quais erros comuns levam à malha fina e podem bloquear a restituição no IR 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão
01

Cidade brasileira vai receber mina de ouro de mais de R$ 1 bilhão

Imagem - Perini anuncia fechamento da loja em Salvador e encerra atividades amanhã (28)
02

Perini anuncia fechamento da loja em Salvador e encerra atividades amanhã (28)

Imagem - Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep
03

Parte de prédio desaba após explosão por vazamento de gás e incêndio no Stiep

Imagem - Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena
04

Justiça libera bens de ex-dona de kombi que ganhou R$ 103 milhões na Mega-Sena