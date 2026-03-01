Dois dias após matar a própria mãe, preso é decapitado dentro da cadeia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 1 de março de 2026 às 09:19
Dois dias matar a própria mãe espancada e enforcada em São Paulo, Washington Ramos Brito, de 32 anos, foi morto dentro do Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Pinheiros, na capital paulista. Ele foi assassinado na madrugada do sábado (28) por outros detentos e teve a cabeça decepada.
De acordo com a Secretaria Estadual da Administração Penitenciária (SAP), dois presos assumiram a autoria do crime. A Polícia Penal instaurou Procedimento de Apuração Preliminar para investigar as circunstâncias do assassinato. Os envolvidos foram encaminhados ao 91º Distrito Policial (Ceasa).
Washington foi atacado com golpes de faca, teve o corpo mutilado e, posteriormente, as orelhas e a cabeça arrancadas. Um dos presos foi encontrado segurando a cabeça da vítima. Os presos autores do crime foram identificados como Rodrigo Galvão dos Santos e Jose Welington Matos Vitorino. Eles teriam usado uma lâmina de barbear para matar e decepar a cabeça de Washington.
Questionados, os dois presos confessaram o crime e disseram que decidiram matar Washington justamente porque ele matou a mãe, em um crime que causou indignação na cadeia.
Assassinato da mãe
Washington já tinha passagem anterior por tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante na quarta-feira (25), depois de matar a mãe, Angelina Maria Ramos, de 58 anos, diarista, na casa onde moravam, no bairro do Campo Limpo.
Após o crime, ele foi até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e se apresentou. Policiais civis desconfiaram do comportamento dele na portaria e decidiram abordá-lo. Foi nesse momento que Washington confessou o assassinato.
Ele relatou que a mãe lhe deu um tapa no rosto, o chamou de vagabundo e afirmou que o sustentava. Irritado com a confrontação, ele confessou que espancou e enforcou a mãe. Depois, ele foi ao centro da cidade, bebeu bastante e resolveu procurar a polícia para se entregar. Ele já tinha passagens por tráfico de drogas.
O corpo de Angelina foi encontrado no dia seguinte pelo outro filho, de 28 anos. Renan Ramos Brito, que é auxiliar de almoxarifado, contou que estava trabalhando quando vizinhos o avisaram sobre uma discussão intensa entre a mãe e Washington. Ele resolveu voltar para casa, e ao chegar encontrou dona Angelina morta.
Renan afirmou que as brigas entre a mãe e o irmão eram frequentes. Segundo ele, Washington havia saído de casa, mas havia voltado a morar com a família recentemente.