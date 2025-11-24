Acesse sua conta
Saulo é atração de show beneficente para Osid

Apresentação, que também tem Confraria da Música, acontece nesta quarta (26) na Pupileira

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 06:00

Saulo Fernandes
Saulo Fernandes Crédito: @jardelsouza

As Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) se preparam com grande expectativa para mais uma edição do Viva Dulce, evento que une música, gastronomia e solidariedade trazendo este ano a missão de arrecadar recursos para a reestruturação do Serviço de Radioterapia da instituição, com o objetivo de ampliar o atendimento a pacientes com câncer e reduzir a fila de espera pelo tratamento.

Em sua sexta edição, o Viva Dulce acontecerá nesta quarta (26), às 20h, na Pupileira, com shows de Saulo Fernandes e da Confraria da Música e serviço all inclusive do buffet Vini Figueira. Parceiro de longa data das Obras Sociais Irmã Dulce e grande admirador do Anjo Bom da Bahia, Saulo abraça mais essa causa em prol da Osid trazendo para o Viva Dulce um show especial, com canções autorais e releituras da MPB. “Eu amo cantar para Dulcinha, é sempre um abraço para o meu coração. Estou muito agradecido. Vai ser lindo”, diz o cantor, que em 2019 recebeu o título de Embaixador de Irmã Dulce.

Participar de um projeto para contribuir com as Obras Sociais Irmã Dulce também é motivo de alegria e realização para os integrantes da Confraria da Música. “É um prazer enorme fazer parte dessa iniciativa maravilhosa, com uma causa tão importante e representando a obra de ninguém menos que nossa Santa Dulce. Vai ser uma noite extremamente emocionante para”, declara Alex Góes, integrante da banda baiana, revelando que o repertório para o Viva Dulce será “o mais animado e diverso possível, porque isso é a Confraria da Música”.

SERVIÇO - Show Viva Dulce, com Saulo e Confraria da Música | Quarta (26), às 20h, na Pupileira, Nazaré | Ingressos: à venda na Loja Santa Dulce ou por meio do telefone (71) 98262-1811.

