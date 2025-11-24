Acesse sua conta
GG bota uma energia gigante no show dos 20 anos de carreira

Cantor gravou novo audiovisual neste diomingo (23) no Comércio

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 05:00

Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa Crédito: divulgação

Abençoado por Deus e Gigante por natureza. O GG Léo Santana se sentia exatamente assim no palco montado na Praça Maria Felipe, no Comércio, neste deste domingo (23), durante o show Léo Santana 20 anos - DNA de GG, que marca as duas décadas de atividade musical do artista soteropolitano.

Com um corpo de baile de 20 dançarinos e um repertório que reuniu hits de todas as fases de sua carreira, Léo sacudiu o público ao som de sucessos como Negro Lindo, Mamoeiro, Santinha, Balacobaco, Te Quero Toda e Movimento do Léo. Nestas últimas três, ele contou com a presença das bailarinas Tinna Vianna e Xênia, que dançaram com ele na primeira formação do Parangolé, banda que o transformou em sucesso nacional.

Léo Santana celebra 20 anos de carreira

Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação
1 de 9
Show de Léo Santana da Praça Maria Felipa por divulgação

Ao lado da sua família e dos amigos de infância, Léo não escondeu a emoção. “Salvador, vocês não sabem o quanto é especial celebrar os meus 20 anos de carreira dentro de casa, na minha cidade e ter vocês aqui comigo é ainda mais gostoso. Sou só gratidão, muito obrigado!”, comentou, emocionado.

O show, originalmente, estava marcado para a quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra. Mas, o chuva que castigou a cidade inviabilizou a apresentação. Em contato com os órgãos públicos e de meteorologia, ele resolveu cancelar o show, remarcando para este domingo, dia em que, segundo a previsão do tempo, São Pedro ia dar uma trégua. Não chegou a fazer o sol previsto, mas a chuva só se fez presente pela manhã - e bem fraca.

A comemoração de duas décadas de carreira do cantor não poderia ter uma infraestrutura diferente. A paisagem, que já tinha ao lado dois monumentos turísticos de Salvador, também ganhou uma estrutura de tamanho equivalente ao artista. A gravação contou ainda com cenografia especial, painéis de LED, corpo de baile e um repertório recheado com 70 músicas.

“Esse projeto é muito especial porque retrata um pouco da minha trajetória: o menino do Subúrbio Ferroviário de Salvador que tinha o sonho de cantar e que, com muita fé em Deus, luta, trabalho e dedicação, ao lado de pessoas incríveis e da minha família, enfrentou dificuldades, superou barreiras e viveu muitas bênçãos”, destacou Léo Santana.

Tags:

Música Show

