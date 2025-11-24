GG bota uma energia gigante no show dos 20 anos de carreira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Doris Miranda
Publicado em 24 de novembro de 2025 às 05:00
Abençoado por Deus e Gigante por natureza. O GG Léo Santana se sentia exatamente assim no palco montado na Praça Maria Felipe, no Comércio, neste deste domingo (23), durante o show Léo Santana 20 anos - DNA de GG, que marca as duas décadas de atividade musical do artista soteropolitano.
Com um corpo de baile de 20 dançarinos e um repertório que reuniu hits de todas as fases de sua carreira, Léo sacudiu o público ao som de sucessos como Negro Lindo, Mamoeiro, Santinha, Balacobaco, Te Quero Toda e Movimento do Léo. Nestas últimas três, ele contou com a presença das bailarinas Tinna Vianna e Xênia, que dançaram com ele na primeira formação do Parangolé, banda que o transformou em sucesso nacional.
Léo Santana celebra 20 anos de carreira
Ao lado da sua família e dos amigos de infância, Léo não escondeu a emoção. “Salvador, vocês não sabem o quanto é especial celebrar os meus 20 anos de carreira dentro de casa, na minha cidade e ter vocês aqui comigo é ainda mais gostoso. Sou só gratidão, muito obrigado!”, comentou, emocionado.
O show, originalmente, estava marcado para a quinta-feira (20), Dia da Consciência Negra. Mas, o chuva que castigou a cidade inviabilizou a apresentação. Em contato com os órgãos públicos e de meteorologia, ele resolveu cancelar o show, remarcando para este domingo, dia em que, segundo a previsão do tempo, São Pedro ia dar uma trégua. Não chegou a fazer o sol previsto, mas a chuva só se fez presente pela manhã - e bem fraca.
A comemoração de duas décadas de carreira do cantor não poderia ter uma infraestrutura diferente. A paisagem, que já tinha ao lado dois monumentos turísticos de Salvador, também ganhou uma estrutura de tamanho equivalente ao artista. A gravação contou ainda com cenografia especial, painéis de LED, corpo de baile e um repertório recheado com 70 músicas.
“Esse projeto é muito especial porque retrata um pouco da minha trajetória: o menino do Subúrbio Ferroviário de Salvador que tinha o sonho de cantar e que, com muita fé em Deus, luta, trabalho e dedicação, ao lado de pessoas incríveis e da minha família, enfrentou dificuldades, superou barreiras e viveu muitas bênçãos”, destacou Léo Santana.