Márcio Victor quebra silêncio após ser acusado de 'detonar' Airbnb

Cantor enviou nota através da assessoria jurídica sobre suposto prejuízo de mais de R$20 mil em imóvel

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 21:05

Márcio Victor do Psirico
Márcio Victor do Psirico Crédito: Reprodução

Márcio Victor, vocalista do grupo Psirico, se pronunciou após virar assunto nacionalmente ao se hospedar em um apartamento em São Paulo para uma série de shows. A proprietária do imóvel acusou o artista de fazer uma “quebradeira” no local, que teria resultado em um prejuízo de mais R$ 20 mil.

Em imagens que circulam nas redes sociais um Airbnb que o baiano teria ficado aparece cheio de lixo espalhado, com a pia repleta de louças com comida e o chão completamente sujo. O vocalista do Psirico teria deixado o apê na capital paulista na madrugada de sexta para sábado (25).

O que diz Márcio Victor?

A equipe jurídica de Márcio Victor negou qualquer irregularidade. “O artista locou regularmente um apartamento por meio da plataforma Airbnb, em seu próprio nome, com pagamento integral e dentro das normas da plataforma. Ao término da estadia, o imóvel foi entregue em condições normais de uso, havendo apenas a sujeira natural decorrente da ocupação, devidamente coberta pela taxa de limpeza já incluída no valor da locação”, afirmaram, em nota enviada à imprensa local. 

A nota alega que a dona do apartamento exigiu um pagamento indevido ao descobrir a identidade do artista. “A controvérsia teve início quando a proprietária do imóvel descobriu a identidade do hóspede e passou a exigir indevidamente o pagamento de R$ 20.628,90, ameaçando divulgar notas e imagens manipuladas, não condizentes com a real situação do imóvel, à imprensa, caso o cantor não cedesse à chantagem”, disseram, acusando à proprietária do local de fraude e ameaça. 

Para o artista, a situação veio à tona com o intuito de difamar a imagem de Márcio Victor através da mídia. "Trata-se, portanto, de uma clara tentativa de difamar e explorar a imagem pública de um artista querido e respeitado, transformando um episódio trivial de hospedagem em um espetáculo midiático. Márcio Victor repudia veementemente toda e qualquer forma de calúnia, difamação e chantagem, reafirmando sua trajetória de mais de duas décadas de carreira pautada pela ética, respeito, alegria e compromisso com o público”, completaram. 

A equipe do pagodeiro garantiu que tomará as devidas medidas cabíveis contra os responsáveis pela divulgação de informações falsas sobre o ocorrido: “O corpo jurídico de Márcio Victor, representado por Habib Advocacia, adotará as medidas legais cabíveis para responsabilizar os envolvidos pela propagação de informações falsas e resguardar a imagem e a honra de um dos artistas mais respeitados do país. Márcio Vítor reforça o amor pelo seu público e pela arte, ao tempo em que destaca sua confiança na Justiça brasileira e manifesta seu repúdio à divulgação de informações sem a devida apuração”.

