A bruxa está solta! Carga pesada afeta todos os signos nesta sexta-feira (31 de outubro); veja como você será afetado e fuja do azar

Veja o que o lado sombrio de cada signo esconde e o que ele pode ensinar

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 01:00

Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos
Horóscopo, zodíaco, astrologia e signos

No clima do Halloween, quando as fronteiras entre o visível e o invisível parecem se desfazer, cada signo revela o seu lado oculto. A astrologia ensina que todos carregam luz e sombra, e que reconhecer essa escuridão é a chave para o equilíbrio. Quando ignorada, a sombra nos domina; quando aceita, se torna força. Veja o que o lado sombrio de cada signo esconde e o que ele pode ensinar.

Áries

A sombra do ariano é a impulsividade que se transforma em fúria. Quando perde o controle, Áries ataca antes de compreender, reagindo por instinto. No Halloween, pode se tornar um guerreiro cego, lutando contra inimigos imaginários e esquecendo que a maior batalha é consigo mesmo.

Touro

Por trás da serenidade, Touro esconde o medo da perda. Sua sombra é o apego excessivo — a necessidade de segurar o que já deveria ter deixado ir. Quando se prende demais, o taurino se torna refém do próprio conforto.

As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda

Gêmeos

A mente de Gêmeos é um labirinto. Sua sombra se manifesta na manipulação, nas palavras que encantam e confundem. Quando perde o equilíbrio, usa o poder da comunicação para dominar, e não para conectar.

As cores de cada signo | Gêmeos: amarelo dourado

Câncer

A sombra canceriana é a saudade que não solta o passado. O apego às lembranças faz com que viva entre fantasmas emocionais, revivendo dores antigas em vez de abrir espaço para o novo.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Leão

O brilho leonino pode se transformar em vaidade. Quando a necessidade de ser admirado ultrapassa a autenticidade, Leão se torna prisioneiro do próprio ego, um rei solitário que governa um trono de espelhos.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Virgem

A busca por perfeição é a sombra de Virgem. O desejo de controlar o incontrolável o leva à autocrítica e à cobrança excessiva. Quando esquece que a imperfeição é parte da vida, transforma a razão em cárcere.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Libra

A sombra de Libra é a ilusão da harmonia. Por medo do conflito, o libriano finge equilíbrio, mascarando o caos interior. É a beleza que esconde rachaduras e o sorriso que teme desagradar.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Escorpião

A intensidade de Escorpião é tanto luz quanto treva. Sua sombra é o desejo de vingança e o controle silencioso. Quando não perdoa, mergulha nas próprias sombras, transformando paixão em veneno.

As cores de cada signo | Escorpião: preto profundo

Sagitário

A sombra do sagitariano é o excesso de certeza. Sua verdade pode virar dogma e sua alegria, fuga. Quando tenta fugir da dor, perde a sabedoria que só o confronto com o escuro pode trazer.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Capricórnio

Ambição é força, mas também prisão. A sombra de Capricórnio é o poder que o consome. No desejo de vencer, pode endurecer o coração e transformar a montanha que sobe em um lugar solitário.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Aquário

A sombra aquariana é o distanciamento emocional. Em nome da liberdade, o signo pode se isolar e construir um mundo onde só a razão governa. Quando esquece o sentir, vira espectador da própria vida.

As cores de cada signo | Aquário: azul turquesa

Peixes

O lado sombrio de Peixes é a fuga. Em vez de encarar a realidade, se perde em ilusões e emoções profundas. O risco é se deixar levar por fantasias e esquecer de nadar de volta à superfície.

As cores de cada signo | Peixes: azul marinho

O Halloween revela que cada signo tem um espelho escuro, e encará-lo é um convite à cura. Afinal, é na sombra que a luz encontra o seu verdadeiro brilho.

