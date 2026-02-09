Acesse sua conta
Atletas do Bahia se destacam em competição importante de vôlei de areia

O torneio marcou as estreias das duplas George/Saymon e Andressa/Tainá pelo Tricolor

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16:28

Bahia disputou a 1ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia
Bahia disputou a 1ª etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia

A temporada 2026 já começou para o vôlei de praia do Bahia. A equipe tricolor disputou a 1ª etapa do Circuito Brasileiro, realizada em Navegantes, Santa Catarina, na semana passada. O torneio marcou as estreias das duplas George/Saymon e Andressa/Tainá pelo Tricolor.

Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, as duas duplas acabaram tropeçando nas oitavas de final. Ambos foram superados por Evandro/Arthur (2 a 1), que viriam a se tornar vice-campeões, e elas, por Teresa-DF/Bárbara-RJ (2 a 0).

Os bairros de Salvador com maior número de associados do Bahia, segundo a pesquisa do geógrafo Ian Mesquita

1º) Jardim Armação - 18% dos moradores são associados por Google
2º) Baixa de Quintas - 16% dos moradores são associados por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
3º) Cajazeiras X - 15% dos moradores são associados por Foto: Marina Silva/CORREIO
4º) Comércio - 14% dos moradores são associados por Valter Pontes / Secom PMS
5º) CAB - 13% dos moradores são associados por Marina Silva/CORREIO
5º) Matatu - 13% dos moradores são associados por Google Street View/Reprodução
6º) Mares - 11% dos moradores são associados por Google Street View
6º) Amaralina - 11% dos moradores são associados por Guia Viagens Brasil
7º) Boa Viagem -  10% dos moradores são associados por Marina Silva/CORREIO*
7º) Porto Seco Pirajá - 10% dos moradores são associados por Reprodução/Google Street View
7º) Engenho Velho de Brotas - 10% dos moradores são associados por Reprodução/Google Street View
7º) Dique do Tororó - 10% dos moradores são associados por Arquivo CORREIO
7º) Nazaré - 10% dos moradores são associados por Bruno Concha/Secom PMS
7º) Bonfim - 10% dos moradores são associados por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 14
1º) Jardim Armação - 18% dos moradores são associados por Google

O melhor desempenho pelo Esquadrão foi o do jogador Moisés, membro da equipe desde o início do projeto, no ano passado. Em parceria com Igor Borges, do Rio de Janeiro, ele chegou às quartas e ficou entre as oito melhores duplas da competição. Também invicto, Moisés conheceu a primeira derrota (2 a 0) num confronto com Renato-PB/André-ES, campeões ao fim da etapa.

Além deles, o Bahia foi representado na etapa por outros cinco jogadores: Livia, parceira de Juliana Simões, do Paraná; a dupla Lunna/Ana; e a dupla Roberto/João Pedro. Eles sofreram reveses na fase de grupos ou no qualifying, fase anterior na qual 36 duplas disputam oito vagas.

Em novo formato, a temporada 2026 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia terá 24 duplas disputando o título por etapa. Ao todo, haverá oito etapas, e o campeão será definido pelos sete melhores resultados de cada dupla. O qualifying abre as etapas, com 36 duplas em busca de oito vagas para se juntar às 16 duplas pré-classificadas para o torneio principal pelo ranking ou por convites.

As 24 duplas do torneio principal são divididas em seis grupos, com os dois primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros avançando direto para as oitavas de final. Os quatro terceiros colocados restantes disputam uma pré-oitavas de final. A premiação para o campeão das etapas teve um aumento de 25% em relação à última temporada, com cada dupla vencedora recebendo R$ 65 mil. Em cada etapa, a competição terá uma premiação total de R$ 678 mil. Ao final das oito etapas, a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) chegará ao montante de R$ 5 milhões e 424 mil em premiação.

