Anjo da Intuição alerta: sábado (29 de novembro) traz revelações poderosas para alguns signos; confira

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 16:00
O sábado (29) abre uma janela poderosa para quem sabe ouvir o próprio coração. Com Mercúrio mais distante e as emoções voltadas para dentro, o Anjo da Intuição sussurra respostas que você vinha buscando há semanas.
Hoje, suas percepções estão mais afiadas. E o melhor: elas estão certas.
Hoje o céu fala mas fala baixinho. Cabe a você escutar.