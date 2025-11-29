Acesse sua conta
Anjo da Intuição alerta: sábado (29 de novembro) traz revelações poderosas para alguns signos; confira

A energia do dia favorece percepção, clareza emocional e decisões que nascem do instinto

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 16:00

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O sábado (29) abre uma janela poderosa para quem sabe ouvir o próprio coração. Com Mercúrio mais distante e as emoções voltadas para dentro, o Anjo da Intuição sussurra respostas que você vinha buscando há semanas.

Hoje, suas percepções estão mais afiadas. E o melhor: elas estão certas.

  • Veja o recado do Anjo da Intuição para o seu signo:

  • Áries: Áries: Entenda a interferência alheia como parte do processo.

  • Touro: Evite discussões; use a sensibilidade para filtrar o importante.

  • Gêmeos: Reconheça padrões do passado e corrija agora.

  • Câncer: A força da união te impulsiona.

  • Leão: O movimento começa antes da certeza.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

  • Virgem: Estruture tudo; nada de acordos soltos

  • Libra: Confie no seu poder de decisão, ele está mais firme.

  • Escorpião: Continue insistindo no que acredita.

  • Sagitário: Ideias diferentes geram ideias brilhantes.

O ponto fraco que cada signo tenta esconder

Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA
Touro: Age como firmeza absoluta, mas tem medo de perder estabilidade. por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Esconde a insegurança de não ser compreendido. por Imagem gerada por IA
Câncer: Finge que é forte, mas teme ser magoado de novo. por Imagem gerada por IA
Leão: Mostra brilho, mas tem medo de não ser valorizado. por Imagem gerada por IA
Virgem: Aparenta controle, mas teme falhar nos mínimos detalhes. por Imagem gerada por IA
Libra: Esconde o medo de ser rejeitado quando tenta agradar demais. por Imagem gerada por IA
Escorpião: Finge frieza, mas teme ser traído. por Imagem gerada por IA
Sagitário: Finge independência total, mas teme ser limitado. por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Aparenta ser inabalável, mas teme não ser suficiente. por Imagem gerada por IA
Aquário: Esconde o medo de não pertencer a lugar nenhum. por Imagem gerada por IA
Peixes: Esconde o medo de ser visto como “sensível demais”. por Imagem gerada por IA
1 de 12
Áries: Finge autoconfiança, mas teme decepcionar quem confia nele. por Imagem gerada por IA

  • Capricórnio: Um passo de cada vez.

  • Aquário: Ajuste metas; elimine excessos.

  • Peixes: Sua visão de futuro está mais nítida.

Hoje o céu fala mas fala baixinho. Cabe a você escutar.

